Pola ulaznica za Avril Lavigne u pulskoj Areni je već prodano

Kraljica pop-punk žanra Avril Lavigne prvi put će nastupiti u Hrvatskoj 17. lipnja u pulskoj Areni. Pola kapaciteta pulske Arene je već prodano, a zanimljivo i kako je više od dvije trećine kupaca ulaznica upravo iz Hrvatske, što je rijetka pojava na koncertima velikih inozemnih imena u Puli.

Avril Lavigne dolazi u Hrvatsku na krilima uspjeha svog najnovijeg albuma "Love Sux" koji je završio pri vrhu top lista Europe, Amerike, Kanade, Japana, Australije, te pokupio mnoštvo pozitivnih kritika, postavši tako njen najbolje ocijenjen album do danas. Uz najnovije hitove u kojima se vratila ranim punk korijenima, publika u Puli imat će priliku s Avril pjevati njene legendarne pjesme poput “Girlfriend”, "Complicated" i "Sk8er Boi".

Foto: PROMO

Velika svjetska turneja Avril Lavigne, na kojoj će između ostalih gradova posjetiti i Pulu, kreće 22. svibnja u rodnoj joj Kanadi, i to samo par dana prije 20. godišnjice njenog drugog albuma, ujedno i trostruko platinastog 'Under My Skin' (2004.).

Nakon obilaska Sjeverne Amerike Avril stiže u Europu, a Pula ima veliku čast ugostiti je na jednom od rijetkih samostalnih nastupa, jer na ostatku europskog dijela turneje nastupa, skoro pa isključivo, na festivalima. Nakon Europe, Avril se vraća u Sjevernu Ameriku, a turneja završava koncertom u Edmontonu 16. rujna.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Avril Lavigne je u posljednjih 20 godina ispisala povijest, obarala rekorde i dosljedno krčila vlastiti put kao beskompromisna sila u glazbi. Osim što je prodala 40 milijuna albuma diljem svijeta, zabilježila je osam nominacija za nagradu Grammy u kategorijama kao što su “Najbolji novi izvođač” i “Pjesma godine” te osvojila osam Juno nagrada, te po jednu MTV Music Awards nagradu i BRIT Music Awards nagradu. Zaslužila je mjesto u Top 10 na Billboardovoj ljestvici “Best of the 2000s” i drži Guinnessov svjetski rekord kao “najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske ljestvice”, dok je “Girlfriend” postao prvi glazbeni video koji je dosegao 100 milijuna pregleda na YouTubeu.

Ova Kanađanka u svijet glazbe je ušla već s 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom, da bi već sa 17 objavila album prvijenac "Let Go" (2002.) koji je s 16 milijuna prodanih primjeraka postao najprodavaniji kanadski album te osmi najprodavaniji 21. stoljeća. Album je iznjedrio legendarne hitove poput "Complicated", "Sk8er Boi" i “I’m With You” koji su poharali svjetske ljestvice, porušili rekorde i donijeli Avril mnogobrojne nominacije.

Foto: JASON FRANSON

Ništa više nije moglo zaustaviti mladu djevojku buntovnog stava, punk skate izgleda, koja stvara pjesme brzih rifova, pamtljivih melodija i s tekstovima s kojima se mogu mladi mogu poistovjetiti. Nakon "Let Go" Avril je osigurala trostruku platinastu nakladu za album "Under My Skin" (2004.), dvostruku platinastu nakladu "The Best Damn Thing" (2007.), zlatnu nakladu "Goodbye Lullaby" (2011.), zlatnu nakladu "Avril Lavigne" (2013.) i "Head Above Water" (2019.).

U 2022. Avril se vratila u studio i svojim punk korijenima te objavila album "Love Sux" kojem ne manjka ništa od njene mladenačke energije s početka 2000-tih. Album je pokupio mnoštvo pozitivnih kritika, postavši njen najbolje ocijenjeni album do danas. Kao gosti na "Love Sux" albumu pojavljuju se Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud, Mark Hoppus iz Blink-182, te Travis Baker kao jedan od producenata albuma te vlasnik izdavačke kuće DTA Records koja je album i objavila. Baker gostuje i u spotu za prvi singl “Bite Me” koji je otkrio kako se nekadašnja pop-punk princeza pretvorila u pravu pop-punk kraljicu koja suvereno i dalje drži svoj tron.

Ulaznice za debitantski koncert Avril Lavigne u Hrvatskoj putem Eventim online sistema ili na prodajnim mjestima Eventima. Pola kapaciteta pulske Arene je već prodano, a u prodaji je ostalo još i vrlo malo ulaznica za parter. Cijene ulaznice su; travnjak stajanje 65 EUR, tribine slobodno sjedenje 88 EUR, parter stajanje 77 EUR te plato stajanje 150 EUR.