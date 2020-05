Pogledajte slavnu dramu 'Peer Gynt' i ostale hitove kod kuće

Ako ste propustili premijere, predstave su vam i dalje dostupne na web stranici #zajedno24sata, YouTube kanalu i portalu 24sata.

Suradnja 24 sata i zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta uz snimateljsku i tehničku podršku Croatia Filma se nastavlja i donosi još jednom u vaše domove najbolje predstave s repertoara nacionalne kazališne kuće.

Riječ je o najgledanijim predstavama o kojima se mnogo pisalo u medijima, a neke od njih su izazivale i kontroverze. Tako se na 24sata.hr ponovno našla komedija 'Tko pjeva zlo ne misli', pa 'Ciganin, ali najljepši', zatim drama 'Ljudi od voska', predstava 'Na kraju tjedna', opera 'Turadont' i mnoge druge. Danas vam donosimo tri hita...

Britanski novinar i pisac Paul Mason (60) gostovao je u Filozofskom teatru HNK prije dvije godine. Sada na našem YouTube kanalu možete pogledati prijenos istog.

Mason je nagrađivani urednik ekonomije na Channel 4 News, redoviti kolumnist britanskog Guardiana i autor bestselera Postkapitalizam: vodič za našu budućnost, do sada prevedenog na dvadeset jezika (uključujući i hrvatski), široj je javnosti postao poznat prije svega po teoriji o postkapitalizmu.

Foto: HNK

- Bilo da ste među onima koji u Facebooku vide mogućnost emancipacije, ili među onima koji u novim tehnologijama vide orwellovsku distopiju, činjenica je da bez tehnologije više ne možemo zamisliti svijet, niti o njemu misliti. Paul Mason ne samo da se uhvatio u koštac s tom kompleksnom temom, nego je ponudio i moguća rješenja za izlazak iz duboke krize čovječanstva - rekao je urednik i voditelj Srećko Horvat najavljujući svog slavnog gosta.

Foto: HNK

Iako nije skladana savršeno poput njegovih sljedećih opera, 'Manon Lescaut' Giacoma Puccinija osvaja iskonskom glazbenom inspiracijom, jedinstvenom u čitavu Puccinijevu stvaralaštvu pa i danas pripada najljepšim djelima operne literature.

Šarmantna Manon Lescaut slučajno susreće mladoga studenta Renata des Grieuxa i između njih se rađa ljubav. Djevojka uspijeva pobjeći od bogata bankara Gerontea de Ravoira, koji ju pokuša oteti te slijedi des Grieuxa u Pariz. Tamo ljubavnici sretno žive, ali samo nakratko jer Manon ne odoli iskušenju luksuza pa napusti des Grieuxa kako bi se podala Geronteu.

Foto: HNK

Des Grieux ipak ne odustaje od Manon i suočava se s njom, podsjećajući je na dane ljubavi i žrtvu koju je zbog nje prošao. Manon svojim šarmom još jedanput privuče mladića Geronte, a zatim iz osvete daje uhititi Manon zbog krađe i prostitucije. U zatvoru, Manon čeka deportaciju u Ameriku, a des Grieux, očajan zbog sudbine svoje ljubljene, na razne načine pokušava je spasiti...

Foto: HNK

Dramu 'Peer Gynt', slavno klasično djelo svjetske dramske književnosti, na scenu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu postavio je poznati norveški redatelj Erik Ulfsby u sklopu projekta 'Europski kazališni laboratorij: Drama postaje digitalna', koristeći inovativnu audio-tehnologiju koju će razvijati u suradnji sa stručnjacima iz područja elektroakustike.

Glavni lik ove petočinke je anti-junak Peer; lažljivac, avanturist, romantik, sin nekada bogata i ugledna trgovca Jona Gynta, koji je pak postao pijanac te izgubio sav novac ostavivši Peera i njegovu majku u siromaštvu. U prvom činu Peer dolazi na vjenčanje na kojemu ugleda nježnu i nevinu Solveig u koju se zaljubi na prvi pogled, no ona odbija s njime plesati zbog njegove loše reputacije.

Foto: HNK

Kad se napije, otme mladenku, djevojku iz bogate obitelji te provodi s njom noć u planinama. Kao bjegunac, Peer ostavlja otetu mladenku i luta planinama u kojima nailazi na kraljevstvo trolova. Brzopleto prihvati ponudu kralja da oženi njegovu kćer i zauvijek ostane s njom i djetetom koje je na putu, no u zadnji čas se predomisli i pobjegne. Solveig dolazi za njim u planinu da bi ga spasila, no on ne može ostati s njom jer ga podsjeća na sva njegova nedjela. Ponovno bježi, ali prije toga posjećuje majku koja umire.

Foto: HNK

Predstave na YouTube kanalu 24sata nisu namijenjene komercijalnoj upotrebi, emitiramo ih u edukacijske, humanitarne, ali i zdravstvene svrhe u suradnji s HNK Zagreb i Croatia filmom. Naime, svaka izolacija koja podrazumijeva drastično reduciranje socijalnih kontakata može imati negativan utjecaj i na naše na psihičko zdravlje, a umjetnost u takvim situacijama omogućuje ljudima da se s mnogo manje stresa prilagode izvanrednoj situaciji u kojoj su se našli oni i njihove obitelji.

