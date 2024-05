Policija istražuje smrt glumca Matthewa Perryja: Pokušavaju saznati tko mu je dao ketamin

Glumac Matthew Perry preminuo je u listopadu prošle godine, a oko njegove smrti i dalje se vodi istraga, piše TMZ. Glasnogovornik mrtvozornika u Los Angelesu ranije je rekao da je Perry umro od posljedica konzumacije ketamina i utapanja.

Policija Los Angelesa i Uprava za suzbijanje droga istražuje smrt jer je još uvijek otvoreno pitanje - tko je Matthewa dao ketamin.

FILE PHOTO: Cast member Perry smiles at a panel at the Television Critics Association summer 2006 media tour in Pasadena | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Istraga traje mjesecima, a ispitani su brojni iz Hollywooda. Iako nisu poznata imena, zna se da su ispitani oni koji imaju povijest konzumiranja ili zloupotrebe zabranjenih supstanci. Dosad nitko nije uhićen.

Prisjetimo se, zvijezdu 'Prijatelja' su pronašli mrtvog u jacuzziju u njegovom domu u Los Angelesu, a njegova smrt proglašena je nesrećom. Toksikološko izvješće otkrilo je i da je bio podvrgnut terapiji infuzijom ketamina za depresiju i tjeskobu te da je na zadnju terapiju otišao oko 10 dana prije svoje smrti. Međutim, medicinski istražitelj zaključio je da ketamin u njegovom tijelu u trenutku njegove smrti nije mogao biti od te infuzijske terapije, budući da njezin učinak traje 3 do 4 sata ili manje.

Glumci iz serije Prijatelji | Foto: Supplied by LMK / IPA

Glumac je o infuzijama ketamina u svojim memoarima 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Objasnio je da je svakodnevno primao infuzije dok je bio na rehabilitaciji u Švicarskoj tijekom pandemije koronavirusa.

- Ketamin je bio vrlo popularna ulična droga 1980-ih. Sada postoji njegov sintetski oblik, a koristi se iz dva razloga: za ublažavanje bolova i pomoć kod depresije. Slobodno su je mogli nazvati 'Matty' - našalio se te zatim opisao kako je izgledao proces infuzije.

FILE PHOTO: Makeshift memorial for actor Matthew Perry in New York | Foto: MIKE SEGAR

- Odveli bi me u sobu, posjeli, stavili mi slušalice da mogu slušati glazbu, zavezali bi mi oči i stavili mi infuziju - napisao je Perry dodajući da bi se tijekom infuzije osjećao kao da umire tih sat vremena.

- Pomislio sam 'to se događa kada umreš'. Ipak bi se stalno prijavljivao za to sr*** jer je bilo nešto drugačije, a sve što je drugačije je dobro. Uzimanje ketamina je poput udarca u glavu ogromnom sretnom lopatom. Ali mamurluk je bio težak i nadjačao je lopatu. Ketamin nije bio za mene - zaključio je Perry u svojim memoarima.