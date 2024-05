Monica iz 'Prijatelja' o Perryju: 'Pričam s njime, posjećuje me...'

Zahvalna sam što sam mogla tako blisko surađivati s njim toliko godina. Često me posjećuje, ako vjerujemo u to, prisjetila se Courteney Cox (59) preminulog kolege Matthewa Perryja. Bliži se 20. godišnjica popularne serije 'Prijatelji', u kojem su ona i Perry glumili prvo najbolje prijatelje, a potom i ljubavne partnere.

U intervjuu je rekla kako i dalje osjeća da je glumac uz nju, piše CBS news.

- Razgovaram s mamom, tatom, Matthewom. Osjećam da ima puno ljudi koji nas vode. Osjećam da je Matthew sigurno tu - rekla je glumica.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Nedavno se glumica na svom Instagram profilu prisjetila kultne serije čija se posljednja epizoda emitirala prije 20 godina.

- Prošlo je 20 godina od finala serije 'Prijatelji'. Ne znam kako smo uspjeli glumiti kroz sve te suze. Zauvijek sam zahvalna - napisala je glumica uz isječak iz serije.

Uspješna serija s emitiranjem je započela 1994. godine i prikazivala se kroz 10 sezona, a i danas je obožavaju mnogi diljem svijeta.

Matthew Perry je u listopadu prošle godine preminuo u 54. godini. Izvješće obdukcije potvrdilo je da je glumac umro od posljedica ketamina i utapanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:40 liječnik o perryjevoj smrti | Video: 24sata/REUTERS

FILE PHOTO: Cast member Perry poses at the premiere for the television series "The Kennedys After Camelot" at The Paley Center for Media in Beverly Hills | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS