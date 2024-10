Policija objavila nove detalje o smrti pjevača Liama Paynea

Policija iz Buenos Airesa objavila je nove detalje o smrti Liama Paynea. Potvrdili su da je završena istraga mjesta gdje je glazbenik preminuo, piše BBC. Mediji prenose kako je policija u hotelskoj sobi u kojoj je odsjeo glazbenik pronađeni upaljač, mobitel i boca viskija.

- Osoblje je u sobi pronašlo totalni nered i oštećene predmete - dodaju.

Navode kako su pronašli i razne kutije s lijekovima, bilježnicu i putovnicu. Policija je izvijestila da je preliminarna obdukcija pokazala da je Payne pretrpio unutarnje i vanjsko krvarenje te da je preminuo od posljedica pada.

Foto: Agustin Marcarian

Liam je u trenutku pada s balkona bio sam, navode iz ureda tužitelja Argentine, prenosi Sky News. Bez obzira na to, istražuju mogućnost umiješanosti trećih strana. Dodaju da je pjevač vjerojatno pao dok je bio polusvjestan ili potpuno bez svijesti, pišu strani mediji.

Bivši pjevač grupe One Direction Liam Payne preminuo je na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući i frakturu lubanje, kad je pao s visine od 14 metara s balkona hotela u Buenos Airesu, potvrdio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa, prenosi Daily Mail.

Foto: Agustin Marcarian

Crescenti je otkrio da je Payne imao 'frakturu lubanje i izuzetno ozbiljne ozljede koje su dovele do trenutne smrti'. Dodao je da je glazbenik bio mrtav kad su bolničari stigli u 17:00 po lokalnom vremenu.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT