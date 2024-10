Službeno potvrdili: Evo od čega je preminuo pjevač Liam Payne

Bivši pjevač grupe One Direction Liam Payne preminuo je na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući i frakturu lubanje, kad je pao s visine od 14 metara s balkona hotela u Buenos Airesu, potvrdio je Alberto Crescenti, voditelj hitne službe Buenos Airesa, prenosi Daily Mail.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Crescenti je otkrio da je Payne imao 'frakturu lubanje i izuzetno ozbiljne ozljede koje su dovele do trenutne smrti'. Dodao je da je glazbenik bio mrtav kad su bolničari stigli u 17:00 po lokalnom vremenu.

- Naša je uloga bila brzo otići tamo, pružiti liječničku pomoć i pokušati ga reanimirati, ali njegove ozljede bile su preteške - rekao je.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Glazbenik je pao s trećeg kata u dvorište hotela Casa Sur u glavnom gradu Argentine, no policija još istražuje sve okolnosti njegova pada.

Daily Mail navodi da su prije smrti pjevača, zaposlenici hotela bili primorani kontaktirati policiju zbog njegovog ponašanja. Osoblje hotela Casa Sur u Buenos Airesu kontaktiralo je policiju zbog agresivnog muškarca za kojeg se sumnjalo da je bio pod utjecajem narkotika i alkohola.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA

Prije tragičnog događaja, Payne se, navode, nalazio u hotelskom lobiju i ponašao nepredvidljivo. U svom ispadu razbio je laptop pa ga je osoblje odvelo u njegovu hotelsku sobu i pozvalo pomoć.

- Kad je pri svijesti, uništava cijelu sobu i trebate poslati nekoga - reklo je osoblje policiji.