Na šetača pasa pop zvijezde Lady GaGe (34), nesretnog Ryana Fischera (30), u srijedu navečer nepoznati napadači otvorili su vatru, a nakon što su muškarca ozlijedili i onesposobili, ukrali su pse pjevačice, s očitom namjerom da za njih zatraže otkupninu.

Šokantna, pa i pomalo bizarna holivudska priča obišla je svijet, a poznato je i sve više detalja ovog neuobičajenog zločina, koji bi mogao završiti i s tragičnim posljedicama. Naime, upucani muškarac hitno je prevezen u bolnicu. Njegovo stanje zasad još uvijek nije poznato, ali svjedok je za CNN ispričao kako je puno krvario te bio u stanju šoka.

Potvrđuje to i nadzorna kamera s najbliže kuće, s koje se jasno vidi da šetača presreće automobil, a jedan od dvojice maskiranih napadača ispaljuje hitce te otima kućne ljubimce. Zatim se čuje zapomaganje, a susjedi priskaču u pomoć i zovu Hitnu pomoć.

POGLEDAJTE SNIMKU NAPADA:

- Upucali su me. O moj Bože, upucali su me! Molim vas, pomozite mi. Krvarim iz prsa! Ukrali su dva psa, francuska buldoga. To su psi Lady Gage - može se čuti na potresnoj snimci nastrjeljivanja.

Policija je kasnije rekla da je Fischer bio pri svijesti kada su došli na intervenciju te da se očekuje da će preživjeti iako je zadobio ozbiljne prostrjelne rane.

Otmičari su imali plan doći do tri francuska buldoga pop zvijezde, no jedna od životinja pobjegla je čim je započelo komešanje te su je kasnije pronašli. Shrvana Lady GaGa već je ponudila pola milijuna dolara otmičarima kako bi došla do svojih kućnih ljubimaca.