Policija se oglasila uoči Ultre u Splitu: Zatvorit će tri ulice, a imaju savjete i za partijanere!

Uskoro kreće 10. jubilarni festival Ultra Europe koji će i ove godine biti u Splitu. Kako su jučer objavili na konferenciji za medije, na ovogodišnjem festivalu se očekuje oko 150.000 posjetitelja iz 140 zemalja u Parku mladeži.

Splitska policija objavila je kako će policajci provoditi 'osiguranje javnog okupljanja' sukladno sigurnosnoj prosudbi i planu te da će službenici 'opservirati sigurnosno interesantne lokacije na području grada Splita gdje očekujemo okupljanje većeg broja građana ovisno o kretanju i okupljanju posjetitelja'.

Kako su izvijestili u svom priopćenju, u petak, subotu i nedjelju od 19.30 do 6.30 redari i policija će uspostaviti blokadne punktove u užoj zoni sportskog kompleksa i za sav promet će biti zatvorene ulica Hrvatske mornarice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do raskrižja s ulicom Ante Starčevića; ulica Mike Tripala od križanja s Putom Supavla do raskrižja s ulicama Velimira Terzića i Put Brodarice i ulica Put Brodarice.

Mogući zastoji u Splitu

Promet će biti omogućen autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara, vozilima žurnih službi i taksijima.

- Obzirom na potrebu zatvaranja cesta uz mjesto održavanja javnog okupljanja, a činjenicu da je u ovom trenutku povećani broj turista u gradu radi čega je intenzivniji i cestovni promet, napominjemo kako su od petka do nedjelje u vremenu od 19:30 sati do 06:00 sati, mogući zastoji i gužve u prometu posebno na prometnicama prema Marjanskom tunelu i prometnicama na području Spinuta i Lovreta - stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske.

Split: Gužva za vrijeme dolaska posjetitelja na Ultru | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Građanima savjetuju i da od petka do nedjelje, posebno u vrijeme najvećeg intenziteta prometa, izbjegavaju prometovanje u užoj zoni centra grada te da koriste alternativne pravce.

- Također, s obzirom na očekivani povećani intenzitet prometa, molimo građane za dodatno strpljenje i da na terenu prate upute i zapovijedi policijskih službenika - dodaju.

Upozorili su građane i da parkiraju isključivo na mjestima koja su za to predviđena jer će u suprotnom biti uklonjena sukladno zakonu.

Savjeti policije za partijanere na Ultri

A iz policije su objavili i neke upute za posjetitelje Ultre. Preporučuju svima koji idu na okupljanje da sa sobom ne nose vrijedne predmete te da novac i stvari kao što su mobiteli i druga tehnika, novčanike i osobne dokumente - drže pod nadzorom.

Split: Igra dronova iznad Parka mladeži za vrijeme festivala Ultra | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Također, savjetujemo posjetitelje da ne nose zlatne lančiće, nakit i dragocjenosti obzirom da smo prošle godine uhitili grupu počinitelja koji su posjetiteljima s vrata trgali nakit - dodali su.

Iz PU splitsko-dalmatinske poručili su i da će policija prije i za vrijeme održavanja javnog okupljanja snimati na stadionu i prilaznim pravcima te apelirali na sve da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika, kako u prometu, tako i na stadionu.