Političarka kuha u 'Večeri za 5', procurili detalji showa: Nije u dobrim odnosima sa susjedom

Iako ovaj pitom kraj ima mnogo toga za pokazati i ponuditi, iz guste goranske šume provirit će i neki ne tako pitomi odnosi. Naime, Vazma nije u najboljim odnosima s gospođom Mirjanom, koja živi u susjedstvu...

<p>Show 'Večera za 5 na selu' u novom se tjednu seli u Gorski kotar, točnije u Čabar i okolicu, gdje će se gledateljima predstaviti petero zanimljivih kandidata. Prva ovotjedna domaćica u 'Večeri za 5 na selu' je <strong>Vazma Malnar </strong>(59) iz Tršća, predsjednica Gradskog vijeća Čabra, osnivačica Udruge žena 'Goransko srce' i autorica nekoliko zbirki pjesama. Ova svestrana domaćica jako drži do tradicije, a pogotovo do tradicionalnih jela pa će tako večeras svojim gostima ponuditi pravu goransku gozbu.</p><p>Vazma je svestrana, živahna i vrlo aktivna umirovljenica koja ima razne hobije. Bavi se vrtlarstvom, aranžiranjem te uređenjem interijera i eksterijera. Uz to, aktivni je član udruge Goransko srce u kojoj pleše i s kojom putuje po Hrvatskoj. Osim što je vrlo kreativna, Vazma je jako komunikativna i energična osoba koja voli biti savršena u svemu što radi, pa tako i u kuhinji. Iako voli tradicionalnu kuhinju, Vazma ne preferira gulaš, što je vrlo poznato jelo u Gorskom kotaru, ali je vrlo spretna i u pripremi nešto modernijih jela. Zajedno sa svojim suprugom posjeduje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojem uzgajaju jelene lopatare i tove telad. U show 'Večera za 5 na selu' se prijavila kako bi prezentirala tradiciju i krajolik svog voljenog mjesta. </p><p>- U kuhinji se snalazim kao riba u vodi, a u 'Večeru za 5 na selu' sam se prijavila da pokažem grad Čabar, mjesto Tršće i. vrijedne žene koje kuhaju i peku te rade sve ostale poslove - priznaje Vazma kojoj će danas na vrata pokucati Mirjana Jurković, Davor Urh, Edvard Jurković i Kata Ramljak. Iako ovaj pitom kraj ima mnogo toga za pokazati i ponuditi, iz guste goranske šume provirit će i neki ne tako pitomi odnosi. Naime, Vazma nije u najboljim odnosima s gospođom Mirjanom, koja živi u susjedstvu. Bit će zanimljivo pratiti međuljudske odnose za stolom, kao i komentare na ukusne specijalitete... Inače, Valma se 2017. kandidirala za gradonačelnicu grada Čabra.</p><p><strong>Mirjana Jurković</strong> (65) se bavi pletenjem i iznajmljivanjem apartmana zajedno sa svojim sinom Edvardom, koji se također prijavio u show 'Večeru za 5 na selu'. Osim toga, Mirjana obožava duge šetnje prirodom i kuhanje, a najviše voli pripremati tradicionalna goranska jela. Njezino omiljeno jelo je kiseli kupus s krumpirom i palentom, ali i čvarci i kobasice, pa će se na njezinoj večeri sigurno kuhati ukusne delicije specifične za taj kraj. Brzinu ističe kao svoju vrlinu u kuhinji, a manu - to što voli kuhati za puno ljudi pa najčešće pretjera s porcijama. </p><p><strong>Davora Urha </strong>(38) su gledatelji imali priliku upoznati u RTL-ovoj zabavnoj emisiji 'Superpar'. On i njegova partnerica <strong>Tina Malnar </strong>tada su osvojili simpatije publike, a sad će pred kamerama pripremati delicije svog kraja. A hoće li osvojiti i goste koji mu dođu na večeru - tek će se vidjeti. Davor je vrlo zabavna i komunikativna osoba pa je sigurno kako će na njegovoj večeri atmosfera biti jako dobra, a nada se da će uspjeti zadovoljiti i njihova nepca svojim jelima. Iako priznaje kako nije najbolji kuhar, dat će sve od sebe da oduševi goste za stolom. Iako živi u Čabru, omiljeno jelo su mu lignje, a preferira mediteransku, ali i tradicionalnu kuhinju. Vlasnik je jednog kafića, a u slobodno vrijeme bavi se biciklizmom i košarkom.</p><p><strong>Edvard Jurković </strong>(43) se u RTL-ovu kulinarsku emisiju prijavio zajedno s mamom Mirjanom pa će biti zanimljivo pratiti tko će od njih dvoje bolje proći na ocjenjivanju kod drugih kandidata goranskog tjedna. On i njegova majka iznajmljuju apartmane u Gorskom kotaru, a u slobodno vrijeme se bavi biciklizmom i uživa u prekrasnoj prirodi svog kraja. Inače preferira mesna jela kombinirana s povrćem iz njegova vrta pa će gosti moći uživati u domaćim proizvodima na tanjuru. Iako djeluje vrlo mirno i povučeno, Edvard voli izlaziti i družiti se s prijateljima te – zapjevati!</p><p><strong>Kata Ramljak </strong>(61) voli pratiti show 'Večera za 5 na selu' te joj se to učinila kao idealna prilika da isproba nešto novo i kuha za nove prijatelje. Kao i ostali kandidati Kata voli prirodu, a najviše obožava vožnju biciklom i vrtlarenje. Domaća jela njezini su specijaliteti, a najviše priprema mesna jela i tjesteninu s raznim umacima, no spremna je probati i nešto modernija jela, ako ih protukandidati skuhaju. Bavi se uzgojem kokica te preferira vidjeti svježe i domaće namirnice na tanjuru pa će takva jela uvijek prikladno i nagraditi.</p>