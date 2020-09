Natjecatelji se rasplesali nakon večere: 'Kosti nas još služe...'

<p>Današnji domaćin u „Večeri za 5 na selu“ najmlađi je kandidat ovoga tjedna - osebujni slobodni umjetnik <strong>Miguel</strong>, koji je svoje goste dočekao u Puli i pripremio im jelovnik zanimljivih naziva - predjelo Bruschetta della Vega, glavno jelo Tagliatelle M&M; i desert Čarobna šuma. Gosti su stigli dobro raspoloženi, a Miguel je priznao da nema tremu jer se već svi poznaju.</p><p>- Lijepo nas je dočekao - rekla je Žaklina, a potom ih je domaćin ponudio travaricom. Dame u ekipi divile su<br/> se stolnjaku koji je Miguel obojio, a Robert je dodao: „Kad je još pokazao da je to heklani stolnjak a da ga je on ofarbao, to me oduševilo!“</p><p>Prije nego što su počeli jesti domaćin se ispričao što je premjestio stol s terase - ondje je bilo jako vruće pa je zaključio da će im biti bolje u hladovini.</p><p>- Ovo ispod drveta je dobra ideja - rekao je Robert, a Miguel im je poželio dobrodošlicu u njegovu džunglu. Kad im je poslužio bruskete, Žaklini se svidjelo što nije bilo previše inćuna koliko je očekivala bilo joj je fino.</p><p>- Izgledalo mi je lijepo i odmah sam znala da će biti ukusno - dodala je Ljubica, no Robertu se učinilo malo previše jednostavno.</p><p>Tjestenina sa sipom bila je glavno jelo, a i to je bilo prema Žaklininoj želji - bez crnila! Ipak, ona je imala prigovor: „Bolje da je sve izmiješao s tjesteninom nego da je sve stavio posebno.“</p><p>No nije samo jelo bilo problem, kandidati su počeli pričati po domaći pa ih Žaklina nije razumjela.</p><p>- Namjerno govore istrijanski - komentirala je, naglašavajući kako to Ljubica forsira. A premda je Robert nekoliko puta grabio glavno jelo, rekao je: „Malo sam razočaran, više sam očekivao od Miguela.“</p><p>Kad je Miguel donio desert, priznao je gostima da ga je prvi put pravio i poželio da mu ne zamjere puno. Kako se glavnim kritičarem večeri pokazao Robert, on je ponovno imao neke zamjerke.</p><p>- Biskvit je bio pretvrd i presuh - rekao je bajker, a Mladen dodao:</p><p>- Ostalo mi je malo deserta jer ne obožavam skutu. Žaklini se nije svidjelo što je na kolač stavio smrznuto voće.</p><p>Nakon večere uslijedilo je iznenađenje - party s Miguelom u ulozi DJ-a! Ljubica je odmah zaplesala, a Žaklina prigovorila kako njoj ne odgovara takva vrsta muzike jer ona više sluša cajke.</p><p>- Najviše mi se svidjelo što sam se malo razmrdala da vidim koliko me kosti još služe - rekla je Ljubica, koja se i izula.</p><p>Miguel je od Mladena dobio ocjenu osam jer mu se nije svidio desert, Žaklina mu je također dala osmicu zato što je bilo previše tjestenine u glavnom jelu, Ljubica je dala devetku jer je i njoj bilo previše tjestenine u zdjeli, a Robert je dao ocjenu osam jer mu se biskvit u desertu nije svidio.</p><p> </p>