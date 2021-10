2008. godine Samanthi Markle (56) dijagnosticirana je multipla skleroza zbog koje je već osam godina u invalidskim kolicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Već je od ranije poznato kako ona i njezina sestra Meghan Markle (40) nisu u dobrim odnosima zbog čega Meghan nije znala za teško zdravstveno stanje svoje sestre. Čini se kako je to ipak bila laž.

Naime, o svojoj je bolesti Samantha iskreno progovorila u svojim memoarima 'The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1', piše Hello!.

Meghan je u ožujku za vrijeme intervjua s Oprah Winfrey rekla da svoju sestru nije vidjela 20 godina. Komentirala je da se njih dvije više niti ne poznaju što je značilo da ona ne zna za tešku bolest svoje sestre.

Vrlo brzo nakon tog intervjua, Samantha je oštro oplela po sestri i dokazala da laže.

- Ne znam kako može reći da ju ne poznajem i da je bila jedino dijete. Imamo fotografije snimane tijekom cijelog života. Pa kako me onda ne poznaje? - iskreno je progovorila povrijeđena sestra, prenio je Daily Mail.

Kao dokaze za svoje tvrdnje pokazala je njihove obiteljske fotografije, a zadnja fotografirana bila je iz 2008. godine. Na toj fotografiji Samantha je već sjedila u invalidskim kolicima, a iste godine joj je dijagnosticirana bolest.

Meghan je u intervjuu Samanthu optužila i da je htjela profitirati iz njezine ljubavne veze. Naime, navadno je promijenila prezime iz Grant u Markle čim se Meghan počela viđati s princem Harryjem.

- Preimenovala se u Markle kada smo Harry i ja počeli biti zajedno. Mislim da to dovoljno govori - rekla je tada Meghan.

Ipak, sestra ju je razotkrila i ponovno dokazala da laže.

- Bila sam Markle prije nje i čudno mi je što govori da sam prezime promijenila kada je upoznala Harryja. Markle je uvijek bilo moje prezime - izjavila je i kao dokaz pokazala dokument s promjenom imena koji datira iz prosinca 1997. godine i svoju fakultetsku diplomu na kojoj piše ime Samantha M. Markle.