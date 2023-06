Pomoću umjetne inteligencije iz starih snimki izvukli Lennonov glas: Imamo 'finalnu' pjesmu

Sir James Paul McCartney (80) rekao je da je umjetna inteligencija korištena za stvaranje onoga što on naziva 'posljednjom pločom Beatlesa'. Objasnio je za BBC da je tehnologija korištena za 'izvlačenje' glasa Johna Lennona iz starog demo snimka kako bi mogao dovršiti pjesmu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Upravo smo završili i bit će objavljeno ove godine - objasnio je.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Sir Paul nije imenovao pjesmu, ali se pretpostavlja da će to biti Lennonova skladba iz 1978. pod nazivom 'Now And Then'.

Već je razmatrana kao moguća 'pjesma za ponovno okupljanje' Beatlesa 1995., dok su sastavljali i svoju seriju 'Anthology' koja se proteže u karijeri.

Paul je dobio demo godinu dana ranije od Lennonove udovice, Yoke Ono (90). Bila je to jedna od nekoliko pjesama na kaseti pod nazivom 'For Paul' koju je Lennon snimio neposredno prije svoje smrti 1980.

Lo-fi i embrionalne pjesme su uglavnom snimljene na boomboxu dok je glazbenik sjedio za klavirom u svom stanu u New Yorku.

Foto: PETER CZIBORRA

Obrađene od strane producenta Jeffa Lynnea, dvije od tih pjesama - 'Free As A Bird' i 'Real Love' - dovršene su i objavljene 1995. i godinu iza, označavajući prvi 'noviji' materijal Beatlesa u 25 godina.

Bend je također pokušao snimiti 'Now And Then', ljubavnu pjesmu koja je bila prilično tipična za Lennonovu kasniju karijeru, ali je ideja bila brzo napuštena.

- Bio je to jedan dan - jedno poslijepodne, zapravo - petljanje s tim - prisjetio se Lynne.

Foto: PROFIMEDIA

- Pjesma je imala refren, ali su joj gotovo u potpunosti nedostaju stihovi. Napravili smo prateću pjesmu, grubu pjesmu koju stvarno nismo završili - dodao je dalje.

Sir Paul je kasnije tvrdio da je George Harrison pjesmu proglasio 'smećem' i odbio raditi na njoj.

- Nije imao baš dobar naslov, trebalo ga je malo preraditi, ali je imao prekrasan stih i John ga je pjevao - rekao je za Q Magazine.

Foto: United Archives/Impress

- Georgeu se to nije svidjelo. Budući da su Beatlesi demokracija, mi to nismo učinili - dodao je.

Također je rečeno da je bilo tehničkih problema s originalnom snimkom, koja je sadržavala uporno 'zujanje' iz električnih krugova u Lennonovom stanu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Godine 2009. nova verzija demoa, bez pozadinske buke, objavljena je na bootleg CD-u. Obožavatelji su nagađali da ova snimka možda nije bila dostupna 1995., sugerirajući da je ukradena iz njegova stana, zajedno s drugim osobnim stvarima, nakon njegove smrti.

U godinama koje su uslijedile, Sir Paul je više puta govorio o svojoj želji da završi pjesmu. Čini se da je tehnologija sada glazbeniku pružila priliku da postigne taj cilj.

Preokret je došao s dokumentarnim filmom 'Get Back', Petera Jacksona, gdje je urednik dijaloga Emile de la Rey uvježbao računala da prepoznaju glasove Beatlesa i odvoje ih od pozadinske buke, pa čak i vlastitih instrumenata, kako bi stvorili 'čisti' zvuk.

Foto: AFP/Pixsell

Isti proces omogućio je McCartneyju da ostvari duet s Lennonom na njegovoj nedavnoj turneji, te za nove mikseve surround zvuka Beatlesovog albuma Revolver koji je nastao prošle godine.

A sada, tu je i nova glazba Fab Four.

- Jackson je uspio izvući Johnov glas iz male kazete - rekao je McCartney.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Imali smo Johnov glas i klavir i on ih je razdvoio pomoću umjetne inteligencije - objasnio je.

- Dakle, kada smo došli do toga da napravimo nešto što će biti posljednja ploča Beatlesa, John je imao demo i uspjeli smo uzeti Johnov glas i očistiti ga pomoću ove umjetne inteligencije - poručio je dalje.

- Onda možemo miksati ploču, kao što biste inače radili. Tako da vam daje neku vrstu prostora - rekao je Paul dalje i priznao da su mu razlog za brigu dale druge primjene umjetne inteligencije.

- Nisam toliko na internetu ali ljudi će mi reći, 'O, da, postoji pjesma na kojoj John pjeva jednu od mojih pjesama', a to je samo AI, znaš? - govori.

- Pomalo je zastrašujuće, ali uzbudljivo, jer je to budućnost. Samo ćemo morati vidjeti kamo to vodi - zaključio je.