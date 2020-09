Thor ve\u0107 ima k\u0107er\u00a0Theresu\u00a0L\u00edf, koju je dobio u vezi s biv\u0161om djevojkom Thelmom. Da je Kelsey trudna, Thor je objavio u travnju, kada je podijelio njihove fotografije sa zabave. Tada su otkrili i spol djeteta.

<p>Zvijezda serije 'Igra prijestolja' <strong>Thor Björnsson </strong>(31) sa svojom suprugom, terapeutkinjom i zaljubljenicom u fitness <strong>Kelsey Henson</strong>, u subotu je dobio prvo dijete. Sretne vijesti par je podijelio na Instagramu. </p><p>- Naš prekrasan dječak došao je na svijet 26. rujna, u 11:19 sati. Težak je 3530 grama i dugačak 52 centimetara. Rođenje sina je najmoćniji događaj koji mi je promijenio život. Svi smo dobro i već smo se smjestili kod kuće - napisao je Thor. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prenosila porod na Instagramu</strong></p><p>Glumac je podijelio zajedničke fotografije sa suprugom i sinčićem, a uz to, napisao je i priču o rođenju djeteta. Čestitke su mu odmah počele stizati u komentarima.</p><p>Thor već ima kćer <strong>Theresu Líf</strong>, koju je dobio u vezi s bivšom djevojkom <strong>Thelmom</strong>. Da je Kelsey trudna, Thor je objavio u travnju, kada je podijelio njihove fotografije sa zabave. Tada su otkrili i spol djeteta.</p><p>Par je vezu započeo 2017., a ljudima ih je uvijek bilo smiješno vidjeti skupa zbog razlike u visini. Komentirali su često da mu djevojka izgleda kao kći i pitali su se kako se oni ljube. Naime, Thor je visok 206 centimetara, a Kelsey mu s 158 centimetara visine 'nije ni do ramena'. </p><p>Thora inače najviše ljuti ako su komentari upućeni njegovoj djevojci, članovima obitelji i prijateljima, ali onda ima i jedinstven način rješavanja problema. </p><p>- To su samo 'internet ratnici'. Ne prihvaćam uvrede, takve ljude jednostavno zablokiram na društvenim mrežama - rekao je Thor. Dodaje kako mu nitko nikad nije prijetio u stvarnom životu, samo preko Facebooka ili sličnih društvenih mreža jer se tada ohrabre i misle da ga mogu poniziti. </p><p> </p>