Ponovno ljubi: Asia Argento je s bivšim suprugom Nine Morić

Bivša djevojka nedavno preminulog kuhara Anthonyja Michaela Bourdaina, glumica Asia Argento (43) ponovno ljubi. Samo pet mjeseci nakon Bourdainove smrti, uhvaćena je u zagrljaju talijanskog poduzetnika Fabrizia Corone (44).

Corona je poznatiji kao bivši muž manekenke Nine Morić (42), a nedavno je izašao iz zatvora gdje je završio zbog ucjenjivanja slavnih osoba.

- Čujemo se svaki dan, a iznenadila sam se koliko je on zapravo osjećajan muškarac. Uvijek je jako nježan prema meni - rekla je za talijanske medije Asia. Priznala je i to da s Coronom još uvijek osjeća 'leptiriće u trbuhu'. Foto: Instagram I Corona je priznao da se on i glumica već neko vrijeme viđaju, a otkrio je i neke pikanterije iz njihovoj seksualnog života. Priznao je da su spavali zajedno već na drugom spoju, prenosi Daily Mail.

- Razgovarali smo satima... Zatim sam ustao, uhvatio ju i poljubio. Polegao sam ju na stol i vodio ljubav s njom barem sat vremena - rekao je u talk showu Verissimo.