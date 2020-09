Ponovno ljubi? Pokrivača su 'uhvatili' s atraktivnom Chiarom

Chiaru na Instagramu prati gotovo 3.000 ljudi, ali je njezin profil zatvoren za javnost. Ima veze glumom, a u travnju ove godine bila je zvijezda spota za pjesmu 'Last Goodbye'

<p>Prije tjedan dana <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/zvijezde/domace-zvijezde/3890048/otkriven-identitet-atraktivne-plavuse-s-kojom-je-nedavno-uhvacen-nikola-pokrivac/" target="_blank">RTL</a> je objavio fotografije bivšeg nogometaša <strong>Nikole Pokrivača</strong> (34) s misterioznom djevojkom. Par je proveo subotu u jednom restoranu na zagrebačkim Ravnicama, a kasnije su se zajedno odvezli automobilom u nepoznatom smjeru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivše ljubavi Ecije i Nikole</strong></p><p>Tada identitet djevojke nije bio poznat, no <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/zvijezde/domace-zvijezde/3890048/otkriven-identitet-atraktivne-plavuse-s-kojom-je-nedavno-uhvacen-nikola-pokrivac/" target="_blank">RTL</a> sada piše kako je riječ o <strong>Chiari Pisak</strong> iz Vrsara. Na Instagramu je prati gotovo 3.000 ljudi, ali je njezin profil zatvoren za javnost. Niti na Facebooku ne otkriva previše o sebi. Ima veze s glumom, a u travnju ove godine bila je zvijezda spota za pjesmu 'Last Goodbye' pulskog producenta i DJ-a <strong>Denisa Goldina</strong>.</p><p>- Ovo je drugi put da snimam spot u kojem glumim neku ulogu. Kod samog snimanja nije nedostajalo smijeha i zabave, čak i kad smo morali biti najozbiljniji. Chiara već ima iskustva u glumačkim vodama pa je čitav proces nastajanja spota bio opušten i zabavan - rekao je Denis tada.</p><p>Chiara je prva djevojka s kojom je Pokrivač viđen nakon prekida s radijskom voditeljicom <strong>Ecijom Ivušić</strong> (33). Njihovu je vezu obznanila u ljeto 2019., no nekoliko mjeseci kasnije Ecija je uklonila sve zajedničke fotografije s društvenih mreža.</p><p>Prije dvije godine Pokrivač je odselio od supruge <strong>Katarine</strong> s kojom ima kćer<strong> Niku</strong> (4).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p>