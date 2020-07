Poplava kod Lana Jurčević: 'Ovo je pakao, ne znam za skladište'

Pjevačica ima svoju kozmetičku liniju, a s obzirom na to da su sinoć potopljeni brojni podrumi i objekti, otišla je provjeriti kakvo je stanje u skladištu gdje drži sve kutije, proizvode...

<p>Pjevačica <strong>Lana Jurčević</strong> (35) oglasila se sinoć na svom Instagram profilu povodom nevremena koje je pogodilo Zagreb. Isprva je, kaže, pomislila da munje lupaju točno oko njenog balkona, a onda ga je snimila i pokazala kako joj stolice plivaju u vodi na balkonu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Zagrebu </strong></p><p>- Ovo je moj balkon, dođite na kupanje - rekla je pjevačica na snimci na kojoj se vidi da je sve poplavljeno. Nakon što je snimila nekoliko kadrova potopljenih ulica iz svoje zgrade uputila se provjeriti u kakvom je stanju skladište njene tvrtke. </p><p>- Ne znam što se događa. Prvo potres, sad poplave. Jadni ljudi, jadni dućani u centru grada... Mi sad idemo u naš prostor gdje su sve kutije, proizvodi, skladište, sve živo - objasnila je pa na putu do tamo snimila i Most Mladosti i komentirala kako je ondje pakao.</p><p>Nevrijeme je zahvatilo zapadnu Hrvatsku i Zagreb jučer oko 21 sat. Kiša je izazvala ogromne poplave u centru glavnog grada, a potopljene su i ulice poput Ilice, Miramarske, Branimirove, Strojarske...</p><p>Automobili su ostali zarobljeni pod vodom, a neki su i potpuno potopljeni. Osim toga, ljudima su poplavljeni podrumi i obiteljske kuće, trgovine, kafići...</p><p>Vatrogasci i dežurne službe na terenu su bili cijelu noć, imali su više od sto intervencija, a s obzirom na to da su građani neprestano zvali i tražili pomoć, linije su tijekom večeri bile zauzete.</p>