Popović osvaja Brazil: Treći singl koji će se pjevati na Ibizi

Brazilski izdavač je objavio moj treći singl 'Eternity' i uvrstio na ljetnu kompilaciju Loving Ibiza 2018. Posebno me raduje to što se pjesma nalazi druga po redu na albumu, to joj daje na važnosti, rekao je Jurica Popović (58).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevač je prošle godine potpisao ugovor s diskografskom kućom 'Loving Records' iz Sao Paula za deep house projekt 'El Croata', a sada kada je izdao treći singl Popoviću kako kaže, su prijatelji predložili da pjesme napravi na hrvatskom jer postoji potreba za domaćom plesnom glazbom.



- Za sada mudro šutim, ali eto meni nove zanimacije za sparne ljetne dane - otkrio nam je pjevač.

Svoj projekt glazbenik je počeo raditi s namjerom da se pokuša probiti izvan Hrvatske. Tražio je tko u svijetu objavljuje takvu glazbu, a da nije Engleska ili Amerika. S imenom 'El Croata' gađao je latino tržište. I pogodio, jer poziv je brzo uslijedio.

- Nadam se da će se njihovoj publici 'El Croata' svidjeti. Imam još jednog asa u rukavu. Plav sam, a oni svi tamnoputi, egzotični - rekao nam je jednom Jurica.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Brazilci su kao pjevačev singl prvo objavili pjesmu 'Better' koja je inspirirana britanskim Modsima. Ima još prethodna tri koja tamo želim objaviti. U Brazilu još nije bio, a kad dođe, želja mu je nastupiti na njihovih festivalima poput naše Ultre.

- Imam još pjesama koje trebam napraviti, čekam da ih skupim dovoljno - kaže. Namjerava napraviti i đir po Amazoni jer to je iskustvo koje se ne pruža dvaput.

Popović je svjestan da je poseban izgled danas jako važan u showbizzu.

- Plav sam, a Brazilci su svi tamnoputi, to mi je uz pjesmu ‘better’ dodatni as u rukavu - dodao je pjevač.

Foto: Screenshot

Pjevač je nedavno posjeti studio 24sata zajedno sa suprugom Matijom Vujicom (60) i najavio novi album 'Zajedno smo jači' koji će pojaviti, kako pjevač kaže nada pojaviti krajem šestog mjeseca.

Na novom album zajedno s Popovićem pjevat će i supruga.

- Ja sam se tu ubacila. Ja sam došla kući, Jura je završavao produkciju i skoro bio gotov, no ja sam rekla mu da mu fali osvježenja da zove Jadranku da otpjeva dio, na što je on rekao da želi da ja snimam - otkrila nam je modna dizajnerica.