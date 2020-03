Popovićev sin traži curu: 'Tata mi je džoker u odabiru prave'

Treću sezonu showa 'Ženim sina?' uskoro ćemo moći gledati na malim ekranima, a osim zabave, romantike i nepredvidivih obrata, vidjet ćemo i poznata lica. Jedan od kandidata je glazbenik Sebastian Popović (33), sin pjevača Daniela Popovića (64) i Sanje Bjedov Popović, poduzetnice i bivše manekenke, koja će mu pomoći u odabiru one prave.

Za 24sata Sebastian je ispričao zašto se prijavio u show i što od njega očekuje.

- Volim nove izazove i nova poznanstva pa mi se zato show ovakvog formata i svidio. Radujem se novom iskustvu - kaže. S obzirom na to da se ne zna puno o njegovim prijašnjim vezama te je li s djevojkama imao uspjeha, upitali smo ga je li došao u show zato što se razočarao u samostalnu potragu.

- Imao sam različitih iskustava. Nekad loših, nekad lijepih. Nekad sam ja povrijedio, nekad su mene. Sve u svemu, ljubavni život mi je pozitivan, ali već poduže vrijeme nekvalitetno ispunjen - rekao nam je.

Dodao je i kako je poprilično izbirljiv muškarac i da ne odabire vrlo lako djevojku za vezu pa se nada da će u ovom showu pronaći onu pravu. A u emisiji će svakako moći birati. Upoznat će šest djevojaka, vidjeti njihove kvalitete, prednosti i mane te onda odlučiti koja je idealna za njega.

Iako su dosadašnji kandidati često znali odmah na početku 'pasti' na jednu pa ostale ne bi dobile pravu priliku upoznati ga jer ih ne bi doživljavao, Sebastian kaže kako ne vjeruje da će mu se to dogoditi.

- Rijetko mi se događalo da me netko osvojio na prvu. Uglavnom je to bio proces. Zgodna djevojka me lako može privući na prvu, ali mi ne zadrži pažnju zadugo pa stoga tražim kompletnu osobu. Svakoj djevojci ću pružiti priliku da se predstavi, zato sam i tu - objašnjava.

I dok neki muškarci, ali i žene, ističu da imaju tip osobe koju žele za partnera, Popović kaže da ga nema. Ipak, neke karakterne osobine kod njega imaju prednosti. To su pozitiva, sposobne i moćne žene. Njegova buduća supruga/djevojka mora biti njegov najbolji prijatelj, najbolja djevojka, ali i najbolja ljubavnica. Vjeruje da je u showu moguće pronaći djevojku s kojom će, kao u bajkama, živjeti sretno do kraja života.

- Ljudi koji su suđeni upoznaju se na autobusnoj stanici, na poslu pa i na društvenim mrežama. Kako ne bi moglo biti onda i u showu koji je ovakvog formata? - govori.

Cijelu situaciju oko biranja one 'prave' trebala bi mu olakšati majka, a Sebastian misli kako će to biti iznimno zabavno jer smatra da se malo tko može pohvaliti da je mamu doveo na spoj. U show se prijavio sam, a već pretpostavlja kako će otac Daniel reagirati kad sazna da mu se sin prijavio u emisiju.

- Sve je to pozitivno. Poznavajući oca, kad sazna da sam u showu, naći će način kako da svrati i pogleda je li dobro biram, a i da napravi totalni kolaps u sistemu. Držat ću ga kao džoker kartu ako stvari krenu po zlu - pojašnjava Sebastian koji se profesionalno bavi glazbom od 2014. godine.

Uspoređuju ga s ocem, ali to mu ne smeta već smatra potpuno prirodnim baš zato jer mu je to otac. Za kraj nam je ispričao kako je njegova majka posebno zahtjevna oko odabira djevojke za svoga sina i misli da djevojkama s njom neće biti nimalo lako.

