Popularna Tea Tairović najavila koncert u Areni Zagreb: 'Publika u Hrvatskoj je baš vatrena...'

Jedna od najtraženijih i najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda, Tea Tairović, u sklopu svoje turneje "Neka gori Balkan" stiže i u Arenu Zagreb. Bit će to Tein najveći solistički koncert u Hrvatskoj do sada.



- Publika mi je neprestano slala poruke i pitala me na nastupima: ‘Kad će veliki koncert u Zagrebu?’. Dugo smo držali u tajnosti, ali evo da objavim lijepu vijest, da se 10. svibnja družimo u zagrebačkoj Areni - rekla je uzbuđena Tea putem Extra FM radija voditeljici Dorini Duplančić.

Foto: PROMO

Njezina turneja pobudila je veliki interes kod publike diljem regije, a veliko otvorenje bilo je u rujnu ove godine, kad je dvije večeri zaredom na nogama držala Beogradsku arenu. Koncerti su trajali po više od tri sata tijekom kojih je izvela više od 50 pjesama.



- Za Zagreb ćemo napraviti anketu na društvenim mrežama, da mi publika pomogne izabrati pjesme koje nisu među najvećim hitovima. Za Beograd nisam htjela izbaciti niti jednu jer mi je to bio prvi solistički koncert i bilo je baš zahtjevno nastupati više od tri sata. Mogu reći da ću u Zagrebu imati i goste, s nekima od njih ste me već viđali na pozornici, a imam i želju pozvati jednu hrvatsku pjevačicu s kojom se niti ne poznajem, ali odrasla sam uz njezinu glazbu. Ona još ni ne zna za tu moju ideju i nadam se da me neće odbiti - najavila je regionalna zvijezda.

Foto: EXTRA FM

Uz vrhunsku produkciju, plesače i zarazne pjesme, Tea je dokazala da joj je samo nebo granica, a najavom koncerta u zagrebačkoj Areni da je prerasla nastupe u domaćim klubovima koje je ranije uspješno punila.

- Publika je u Hrvatskoj izvanredna, mogu reći da su baš vatreni. Sad smo malo smanjili broj nastupa kako bi me se zaželjeli za veliki koncert u Areni - priznala je Tea.

"Hajde", "Balkanija", "Budalo", "Dva i dva" te brojne druge pjesme postale su mega hitovi, a veliki uspjeh postigla je i s najnovijim, trećim studijskim albumom kratkog, ali moćnog naziva - "TEA". Pjevačica je njime nastavila i svoj autorski rad, s obzirom na to da potpisuje veći dio pjesama s albuma. Na njemu se našlo ukupno 13 pjesama uz prateće visokobudžetne videospotove, među kojima i jedan duet "TEANUCCI", s popularnim treperom Nuccijem.

Tea je postala prepoznatljiva po jedinstvenim nastupima i nevjerojatnoj karizmi pa će tako u Arenu Zagreb 10. svibnja sljedeće godine donijeti spektakl, atraktivan ples i pozitivnu energiju, a ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim.

Foto: Božidar Banov