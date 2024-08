Tea Tairović za 24sata: 'Stižem u Zagreb! Prvi koncert sam imala za 10 ljudi, sad punim arene!'

Kad se prije deset godina pojavila u glazbenom talent showu "Zvezde Granda", Tea Tairović (28) mogla je sanjati o velikim uspjesima, ali vjerojatno ni sama nije očekivala golemu popularnost koju trenutačno uživa diljem Balkana. Novosađanka je u ponedjeljak imala koncert u Vodicama i napunila klub La Playa do posljednjeg mjesta, čime bi se rijetki mogli pohvaliti, da rasprodaju klub na prvi radni dan u tjednu.

Plesalo se i pjevalo uz hitove koje je snimila za svoja tri albuma koji broje više od 800 milijuna slušanja na YouTubeu. Slijedi joj serija koncerata u sklopu regionalne turneje "Neka gori Balkan", a prva stanica je Beogradska arena, i to dvije večeri zaredom, 21. i 22. rujna.

Foto: Božidar Banov

- Moji suradnici, prijatelji i publika su to negdje i priželjkivali. Tako da nije baš 'palo s neba', ali u svakom slučaju, ja sam kao i druge moje kolege ulazila u projekt bez očekivanja, i ispada da je tako najbolje. Dosta njih mi je savjetovalo da zakažem Arenu pred Novu godinu, da su tri mjeseca prekratko razdoblje za kampanju. Ali moj tim i ja smo izgleda hrabri ha, ha, prvu Arenu najavili smo tri mjeseca ranije, a evo drugu svega dva - priča nam Tea.

Fanovi ju čekaju u Zagrebu

Koncerti su joj konceptualni, sadrže mnoštvo koreografija, plesača, glazbenika, specijalnih efekata... Reklo bi se - na svjetskoj razini.

- Meni je to zadovoljstvo raditi. Kreativni rad me oplemenjuje i dosta izlazim iz prostora koji je moj posao, koji inače uključuje da dođem na pozornicu dva sata i pjevam. Ovo me baš čini sretnom i kad je vrijeme ovakvih projekata tada sam i najzdravija, pazim na sve zbog svakodnevnih aktivnosti, nakon toga se osjećam kao da sam se pripremala za Olimpijske igre - kaže popularna glazbenica.

Foto: Dušan Petrović

Po zagrebačkim kuloarima se već nekoliko mjeseci šuška da će njezina turneja posjetiti i glavni grad Hrvatske, a Tea nam je ekskluzivno otkrila da se ne radi samo o glasinama.

- Zagreb je svakako u mojoj viziji. Moja publika ga najviše priželjkuje. Još kad sam prošle godine objavila svoj prvi solistički koncert na beogradskom Tašmajdanu, počela su pitanja kada će Zagreb doći na red. Tada sam im obećala i evo sada javno mogu reći da ćemo imati zagrebački koncert - potvrdila nam je Tea, koja još čeka točan datum i lokaciju.

Pjeva, pleše, piše pjesme...

Atraktivna brineta u svoje nastupe uvijek dodaje elemente plesa, s kojim se počela baviti još kao djevojčica. Sa svega tri godine roditelji su je upisali na balet, a osvajala je nagrade i na svjetskim plesnim natjecanjima.

- Volim reći da je ples glazba, a glazba ples. Glazba ima više jezika, pokret, note, tonovi... A ja imam tu sreću da pričam sva tri jezika muzike i to me jako ispunjava. Moja majka ima običaj reći da sam prvo proplesala, a tek onda prohodala. Toliko rano sam počela s plesnim pokretima da se onih prvih jako slabo sjećam - priča nam.

Foto: Božidar Banov

Odrastala je u umjetničkoj obitelji, stric joj se bavi glazbom, a njezin otac je multimedijalni umjetnik pa joj tako obitelji nije bilo strano kad je rekla da želi zakoračiti na glazbenu scenu. Danas sama piše svoje pjesme, a prve stihove stavila je na papir s pet godina i njezin otac nije mogao vjerovati da je to izašlo iz njezine tada dječje glave. Pisala je i priče za djecu, a onda je neplanirano počela pisati hitove za sebe.

- Pjesme ne radim po principu da se natjeram, jednostavno moram imati taj trenutak inspiracije i motivacije. Nekad čujem zanimljivu riječ pa me asocira. Ili melodija, kao kada sam čula glazbu za pjesmu 'Budalo', napisala sam je u dahu. A prvi put kad sam pisala za sebe, zamolila sam svog tadašnjeg producenta Bojana Vasića da se okrene i da me ne gleda. Bila mi je sramota što ako vidi i kaže da ne valja - priča Tea, a prije glazbe, željela se baviti glumom.

Foto: Dušan Petrović

- Moja prva želja bila je gluma. U Novom Sadu sam pohađala gimnaziju Svetozar Marković, a upisala sam je baš zato što je imala jako dobro dramsko usmjerenje. No, na kraju sam uzela mikrofon. I kada sam počela snimati glazbene spotove, imala sam čudnu averziju prema glumljenju u spotovima. Bilo mi je strašno, sramota ha, ha - priznaje Tea i dodaje da joj i danas teško pada snimanje spotova i da se trudi u što kraćem vremenu snimiti sve kadrove.

- Počela sam odlaziti sa snimanja. Imam određeno razdoblje koje mogu izdržati i onda sve ostavljam i odlazim - kroz smijeh će Tea.

Foto: Dušan Petrović

Odskočna daska bile su 'Zvezde Granda'

Ipak, imala je veliku hrabrost kada se prijavila u "Zvezde Granda", a u emisiji je dogurala do finala i imala prvi, veliki korak na scenu.

- Dva puta sam se natjecala. Tijekom drugog puta sam studirala i pjevala u Švicarskoj, tako da je to bilo dosta izazovno razdoblje - govori Tea koja se prisjetila svog prvog nastupa u jednom novosadskom kafiću.

- To je bio prostor veličine jedne dnevne sobe, bilo je desetak ljudi i to je bilo moje društvo. Imala sam skromnih 15-ak pjesama na repertoaru i moram priznati da mi je drago što sam imala tako lijepe početke - priznaje.

Foto: Goran Popovski

Uživa veliku podršku kolega s estrade

Svoje najbolje prijatelje "vuče" još iz vremena dok nije bila popularna.

- Imam ih malo, ali kada ih prebrojim nije malo. Jedan pravi prijatelj je danas suho zlato, a kamo li kada ih je malo više. To su ljudi koji svaki put razumiju moj posao i obveze i znaju da ih unatoč moje odsutnosti jako volim. Neki ljudi se naljute kad niste s njima često, a mene moji prijatelji podržavaju - kaže nam Tea.

Uživa veliku podršku kolega s estrade, koji joj čestitaju na svim uspjesima.

- Iznimno sam zahvalna i svaka im čast na tome. Sretna sam osoba i imam sreću što se baksuzi odbijaju od mene. Jednostavno ih nema u mom okruženju - zaključuje Tea koju ćemo uskoro premijerno slušati na velikom zagrebačkom koncertu.

Foto: Dušan Petrović