Popularni pjevač osumnjičen za ubojstvo 14-godišnjakinje: Našli su ju prtljažniku njegove Tesle...

Nakon dva mjeseca istrage i nagađanja u javnosti, američki pjevač D4VD ipak je sumnjivac za ubojstvo 14-godišnje djevojčice Celeste Rivas Fernandez. Tijelo nestale djevojčice je pronađeno 8. rujna u prtljažniku njegove Tesle dok je on bio na turneji. U tih dva mjeseca, društvene mreže su preplavile spekulacije, a policija Los Angelesa nije otkrivala je li sumnjivac ili ne. Prije mjesec dana objavili su da ne vjeruju da je djevojčica ubijena, već da ju je netko raskomadao i sakrio u prtljažnik kako bi sakrio da je umrla.

Međutim, kako donosi NBC News, došlo je do obrata. Iako nisu podignuli još nikakvu kaznenu prijavu, pjevač pravog imena David Anthony Burke ipak je sumnjivac. Za početak, vjeruju da je barem pomogao u komadanju njenog tijela i skrivanju u prtljažnik. Rivas Hernandez je preminula u proljeće, kad je i prijavljen njen nestanak, u travnju 2024. godine.

Izvor iz policije za NBC News tvrdi da Burke ne surađuje, unatoč tome što njegov PR tim tvrdi. Podsjetimo, nesretna djevojčica je pronađena u prtljažniku Burkeove Tesle na parkingu gradskog komunalnog poduzeća gdje je automobil dovučen nakon što je tjednima stajao nepropisno parkiran na ulici nedaleko od kuće u kojoj je Burke živio. Međutim, kako je on tad bio na turneji, a uzrok smrti ni danas nije otkriven, policija ga nije odmah uhitila ni proglasila sumnjivcem.

Nakon što je isplivalo da je 20-godišnji Burke 14-godišnju Rivas Fernandez 'obrađivao' i manipulirao dok nije uspostavio s njom odnos u kojem ju je mogao zlostavljati, a da ona ni ne zna da to nije normalno, Burke se naprasno iselio iz kuće u kojoj je živio i preselio se na tajnu lokaciju.