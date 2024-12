Popularni treper izbjegao smrt! Tvrdi da su ga prije nekoliko godina izboli: 'Imao sam tad 16'

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Voyage (23), nedavno je otkrio kako je prije nekoliko godina izbjegao smrt. Njegovo priznanje privuklo je posebnu pozornost javnosti, a trenutačno jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije otkrio je detalje osobnog stravičnog događaja.

- Ovdje imamo živog svjedoka toga, mog prvog asistenta režije, koji mi je zapravo tada i spasio život da ne umrem. Molim vas jedan aplauz za njega. S 16-17 godina sam bio uboden nože u trbuh - ispričao je srpski treper na Tik Toku.

Dodao je kako je ovom događaju svjedočio njegov prijatelj i kolega, Igor Panić, poznatiji kao Nucci (28).

Foto: M.M.

- Ako vas zanima, napravit ću priču o tome, jer je čitav taj dio mog života zamršen i ljudi ne znaju o tome - kazao je Voyage te dodao kako je to njegova 'glupa' prošlost na koju se ne želi vraćati.

Voyage je u mladosti iskusio što znači biti slavan i priznao je da ga je u jednom trenutku obuzela popularnost.

- Toliko me je u jednom trenutku ponijela slava, udarilo me kao tsunami. S 20 godina sam izbacio pjesmu 'Pleši', to je bio hit godine i naredne tri godine sam imao hit godine. Klinac, 20 godina, ludilo, sve gori, to uzme dušu nekako. Imaš obitelj koja te povuče dolje. Boga pitaj što bi sa mnom bilo da nisam imao njih, ali imao sam taj temelj koji me je držao na zemlji. Drago mi je i da sam imao tu jednu fazu gdje sam počeo da letim u nebesa, jer je to lekcija i iskustvo iz kog ja na kraju dana crpim inspiraciju - ispričao je svojevremeno za Blic.

Foto: antonio ahel

Inače, reperov otac je Milan Veruović koji je bio osobni tjelohranitelj pokojnog srpskog premijera, Zorana Đinđića. Tijekom atentata na Đinđića i sam je bio ranjen.