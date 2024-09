Šok za generaciju Z! Popularni treper najavio: Povlačim se sa scene. Imat ću druge prioritete

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, Voyage, šokirao je svoje obožavatelje izjavom o svojim planovima za bližu budućnost.

Treper pravog imena Mihajlo Veruović otkrio je za srpski Blic kako se planira umiroviti nakon što napuni 25 godina.

- Do 25. godine se bavim ovim, kasnije radim djecu, sretnu obitelj i uživam. Težit ću još boljem od onoga što imaju moji roditelji. Trudit ću se da to bude zrelije, ljepše i iskrenije. Slava, novac i sve što dođe s tim ne može se mjeriti s obitelji. To je nešto u što toliko vjerujem, da je to možda i jedini san koji imam - kazao je treper.

- Do 25. od mene očekujte mnogo glazbe, raznih projekata i nekoliko filmskih uloga. Želio bih da me ljudi pamte kao dobrog čovjeka. To mi je najvažnije. Nitko neće za 20 godina slušati moju glazbu, doći će novi Voyage, niti će moje uloge gledati. Želim da me pamte po tome da sam dobar čovjek, želim ostaviti nešto iza sebe, učiniti nekome život ljepšim - zaključio je.

Voyage je u mladosti iskusio što znači biti slavan i priznao je da ga je u jednom trenutku obuzela popularnost.

- Toliko me je u jednom trenutku ponijela slava, udarilo me kao tsunami. S 20 godina sam izbacio pjesmu 'Pleši', to je bio hit godine i naredne tri godine sam imao hit godine. Klinac, 20 godina, ludilo, sve gori, to uzme dušu nekako. Imaš obitelj koja te povuče dolje. Boga pitaj što bi sa mnom bilo da nisam imao njih, ali imao sam taj temelj koji me je držao na zemlji. Drago mi je i da sam imao tu jednu fazu gdje sam počeo da letim u nebesa, jer je to lekcija i iskustvo iz kog ja na kraju dana crpim inspiraciju - ispričao je Mihajlo.

Treper se proslavio tijekom ljubavne veze s bivšom djevojkom Anđelom Ignjatović, poznatijom kao Breskvica, a njihov prekid šokirao je brojne pripadnike generacije Z.

Foto: Instagram

Danas Voyage ljubi drugu.

- Jako mi je bitna, provodimo puno vremena zajedno. Pričamo o svemu. Lijepo je kada mi netko koga volim daje vjetar u leđa, da me gurne da nastavim raditi... - rekao je treper o novoj tajanstvenoj djevojci Tamari.