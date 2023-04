Popularnost pjesme 'Mama ŠČ!' i grupe Let 3 dokaz je da smo zakasnili s njima na Eurosongu

Dvorane pune, a uz izlazak na scenu hrvatskog predstavnika na Eurosongu uzvici oduševljenja. Bilo je tako u Poljskoj, Izraelu, Londonu... Publika lomi zube izgovarajući “Mama ŠČ!”, ali ipak to izgovara. Sjajnu izvedbu pjesme imao je i tiktoker Ryan Simpson, pratitelje je začudio njegov “glatki” izgovor za većinu njih “čudnog” jezika. Sve to, zapravo, govori da je Let 3 pjesmom “Mama ŠČ!”, ali i cijelim cirkusom koji je prati, pogodio da bolje ne može.