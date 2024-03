Porin za pjesmu godine otišao Letu 3. Mrle proslavio u svom stilu: 'Kako me žulja, što je to?'

Na 31. dodjeli Porina riječka grupa Let 3 osvojila je tri nagrade; za pjesmu godine 'Mama ŠČ' i najbolji album alternativne glazbe. Nakon dodjele nagrade Damir Martinović Mrle je na Instagram profilu grupe pokazao kako slavi pobjedu.

- Kako me nešto žulja, jako me žulja, što me žulja je*emu pas? - pitao se te zatim otkrio na čemu je sjedio cijelo vrijeme.

Foto: Screenshot/Instagram

- A vidi ga, Porin, je*ote! Žuljaković Porinković - rekao je kroz smijeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Let 3 je na prošlogodišnjem Eurosongu prošao u finale s pjesmom 'Mama ŠČ' te osvojio 13. mjesto, dok je pobjedu odnijela švedska predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osim Leta 3, sinoć su Porin osvojili i Vojko V za album godine, Dino Jelusić za najbolji album rock glazbe, Matija Cvek i The Funkensteins za najbolji album pop glazbe...