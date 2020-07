Jo\u0161 u tinejd\u017eerskim danima zavoljela je pornofilmove, a otkad zna za sebe, u\u017eiva biti gola. Ve\u0107 je dulje htjela u\u0107i u pornobiznis, a onda joj se pro\u0161le godine \u017eelja i ostvarila. Stigla je prva ozbiljna ponuda, nakon koje je Zrinka spakirala kofere i odletjela za Francusku na snimanje...

<p>Ona je erotski fotomodel, Playboyeva zečica, diplomirani modni dizajner i novopečena hrvatska pornoglumica. U intervjuu za 24sata Zagrepčanka<strong> Zrinka Pilipović</strong> (29) otkrila je kako se ulazi u svijet pornoindustrije, kako izgleda snimanje filmova za odrasle, koju scene nikad ne bi snimila, ali i kakvu akciju priželjkuje u pornosvijetu. Pa upoznajmo je!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena često dobije nemoralne ponude</strong></p><p>- Život mi se promijenio nakon što sam se fotkala za Playboy. Bila sam toliko sretna jer je nakon tri godine rada kao erotski fotomodel osvanula moja fotografija u prestižnom časopisu za muškarce. Ljudi su me počeli prepoznavati, a onda sam ušla u svijet pornofilmova - započela je Zrinka svoju ispovijest.</p><p>Još u tinejdžerskim danima zavoljela je pornofilmove, a otkad zna za sebe, uživa biti gola. Već je dulje htjela ući u pornobiznis, a onda joj se prošle godine želja i ostvarila. Stigla je prva ozbiljna ponuda, nakon koje je Zrinka spakirala kofere i odletjela za Francusku na snimanje...</p><p>- Prihvatila sam to kao novo životno iskustvo. Moja radoznalost je bila prekretnica za ulazak u svijet pornofilmova. Htjela sam znati kakav je osjećaj snimati ‘akciju’ ispred kamera - priča nam Zagrepčanka. Iako ova ambiciozna pornoglumica ima puno veće ciljeve, njezina karijera započela je klasičnom “dečko-cura” scenom koja je uključivala i analni seks. Naravno, zanimalo nas je i kako je izgledalo prvo snimanje.</p><p>- Neposredno prije snimanja postojala je trema. Na setu sam tisuću puta ponovila kako mi je ovo prvo snimanje i kako nemam iskustva. Ipak, kad je krenula akcija, brzo sam se opustila. Cijelo snimanje, uključujući i pripreme, traje nekoliko sati – rekla nam je. Iako iza sebe još nema AVN nagradu, odnosno “Porno Oscar”, Zrinka je u prvom filmiću pokazala prirodni talent pa su pohvale “pljuštale sa svih strana”.</p><p>Osobe koje se bave ovim poslom najčešće su stigmatizirane pa smo je pitali i kako je reagirala okolina kad im je otkrila da ulazi u pornoindustriju.</p><p>- Nikad me nije bilo strah reakcije drugih ljudi. Predrasude postoje, ali nemam problema s tim. Ljudi će uvijek suditi i to ne doživljavam na osobnoj razini. Hrvatska je konzervativna zemlja, ali znate onu staru: ‘Psi laju, karavane prolaze’. Nažalost, ostala sam bez roditelja, a pravi prijatelji su me podržali. Neki su mi i okrenuli leđa, a nakon toga sam shvatila tko je zapravo moj čovjek - priča nam Zrinka.</p><p>Postoje mnoge zablude kad je riječ o ovom poslu, a jedna od njih je, sigurno, ona kako pornoglumice prenose razne spolne bolesti zbog čestih seksualnih odnosa s različitim partnerima. Ipak, otkrila nam je kako je to daleko od istine. Naime, prije svakog snimanja obavezna su testiranja i detaljne provjere zdravstvenog stanja. Uzora u pornosvijetu nema.</p><p>- Ni jedna pornoglumica mi nije uzor. Želim biti ono što jesam i mislim da je to ono što me izdvaja iz mase. Pornografija je unosan posao, ali sve ovisi o volji i ambicioznosti glumca. Baš kao i u svakom poslu. Postoji puno scena koje želim snimiti, ali najveća mi je želja probati ‘grupnjak’, odnosno seks s nekoliko muškaraca. Spremna sam na sve osim na snimanje scena sa životinjama - s osmijehom na licu nam priča Zagrepčanka Zrinka.</p><p>Prije nekoliko mjeseci otvorila je i svoju OnlyFans stranicu na kojoj objavljuje necenzurirani pornosadržaj. Koncept je baziran na tome da osobe plaćaju mjesečnu članarinu kako bi uživali u obnaženim izdanjima erotskih performera koji svoje snimke dobro naplate.</p><p>- Moram priznati da je snimanje za OnlyFans čak i profitabilnije. Sami određujete sadržaj koji ćete objavljivati, a fanovi nekad imaju stvarno neobične zahtjeve - kaže Zrinka. Kad se baviš ovim poslom, sigurno, nije lako pronaći muškarca koji će razumjeti i podržati partnericu, ali se Zrinka tom činjenicom i ne zamara previše.</p><p>- Nisam u ozbiljnoj vezi, ali smatram kako je moguće pronaći partnera kad se baviš ovim poslom. Muškarac treba shvatiti kako su to samo seks i posao, a ne ljubav i emocija. Inače, padam na muškarce koji su hrabri, karizmatični i inteligentni - priznaje Pilipović. Za kraj nam je otkrila kako se, uz snimanje pornofilmova, bavi i modnim dizajnom, a iza sebe ima čak i dvije revije.</p><p>- Stalno nešto crtam, radim konstrukcije... Ma puna sam ideja. U posljednje vrijeme sam jako zaposlena pa sam ovaj posao zanemarila, ali uskoro se planiram vratiti i u modni svijet - kaže za kraj.</p>