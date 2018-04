Porno zvijezda tuži produkciju: 'Skoro su me ugušili rubljem...'

Vikala sam nekoliko puta ekipi snimatelja da hoću završiti snimanje, izjavila je porno glumica Nikki Benz (36) u tužbi koju je podnijela protiv vlasnika studija Brazzers te pornografskog redatelja Tonyja Tedeschija (54) i njezinog kolege, Španjolca Ramona Nomara (44). Nikki tvrdi da je doživjela seksualno nasilje dok je snimala 45-minutni video seksa.

- Nomar mi je u usta gurao moje donje rublje i istodobno ulijevao vodu u grlo pri čemu sam se skoro ugušila - ispričala je istraumatizirana porno glumica. Tvrdi da ju je udario u glavu zbog čega je počela krvariti. Također se požalila na ponašanje redatelja koji ju je seksualno dirao, iako na to nije pristala.

- Nakon toga Tony me prisilio da u kameru kažem kako želim ponovno surađivati s njime - prisjetila se Nikki. Dodala je kako joj je prijetio da neće dobiti plaću za scene snimljenog seksa ako to ne učini. Pornoglumica je prvo rekla u videu da nikada više ne bi snimila sličnu scenu, no predomislila se nakon što se prestrašila.

Nikki u tužbi protiv redatelja i kolege želi najmanje pet milijuna dolara (oko 30 milijuna kuna) za pretrpljeno seksualno zlostavljanje i napad. Kaže kako je prošla kroz veliku fizičku i emocionalnu bol na snimanju. Porno glumica, koja je u jednom od filmova ismijavala kćer američkog predsjednika Donalda Trumpa, Ivanku Trump, nakon incidenta u videu je sve komentirala na društvenoj mreži.

- Čini se da su scene silovanja sada u modi. Na setu se nikada ne bi smjelo dogoditi zlostavljanje, nasilje i silovanje. 'Ne' znači 'ne' pred kamerama i izvan njih - istaknula je Nikki. Studio Brazzers se oglasio oko incidenta s pornglumicom.

- Svjesni smo kontroverzi koje su se pojavile oko snimanja s Nikki Benz. Kao što većina zna, ne proizvodimo sadržaj sami nego to čine unajmljeni producenti. Brazzers ne tolerira ponašanje redatelja koje bi ugrozilo sigurnost ili blagostanje glumaca. Temeljito ćemo istražiti ovaj incident i poduzeti određene korake da se ovakve stvari ne događaju - napisali su u izjavi.

Tedeschi i Nomar su podnijeli zajedničku tužbu protiv Nikki za klevetu tvrdeći da je sve izmislila te im neopravdano uništava ugled na društvenim mrežama.