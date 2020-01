Pornoglumica godine je Angela, Srpkinji nagrada za oralni seks

Kako to biva početkom svake godine, odabrane su i najbolje od najboljih u pornoindustriji. U subotu navečer u Las Vegasu bila je dodjela 37. AVN nagrada, koje su se podijelile u mnogo skupina, među kojima su najbolja glumica, glumac, redatelj, film... Išlo se i u detalje pa su izabrane i pobjednice za najbolju analnu i oralnu scenu, najboljeg transrodnog izvođača...

Među najboljima je bila Adriana Checnik (28), koja je dobila nagradu za najbolju oralnu scenu u filmu 'Swallowed'. Ovo joj je 17. pornonagrada. Adriana je jednom prilikom rekla da sebe vidi kao Srpkinju, Ruskinju i Britanku. Vrlo rano je odustala od srednje škole i postala striptizeta. Kad je ušla u pornoindustriju spavala je dotad samo s jednim muškarcem.

Foto: Instagram

Za najbolju analnu scenu protekle godine nagrada je pripala Emily Willis (21), što je bilo na iznenađenje publike. Nije dugo u pornoindustriji, ali je sinoć 'pomela' konkurenciju za scenu u filmu 'The Anal Awakening'. Njezin partner u sceni bio je Ramon Nomar (46).

Foto: Instagram

Najbolja glumica je Ivy Wolfe (23) u filmu 'If It Feels Right'. Ivy je ove godine već dobila neke pornonagrade.

Foto: Instagram

Nagrada za najbolju glavnu glumicu pripala je veteranki Angeli White (34). Ona se ovim poslom bavi već 16 godina i nalazi se u 'kući slavnih pornoindustrije'. Dobila je još nekoliko nagrada sinoć, uključujući onu za najboljeg izvođača godine, a mnogi njezini obožavatelji po društvenim mrežama pišu da je itekako zaslužila.

Foto: Instagram

Gianna Dior (22) dobila je nagradu za početnike - najbolja nova mlada glumica.

Foto: Instagram

Za najboljeg transrodnog izvođača nagradu je dobila Natalie Mars (35) koju na društvenim mrežama prati više od 300.000 ljudi. Bila je nominirana i u kategoriji zvijezda društvenih mreža.

Foto: Instagram

Abella Danger (24) uvjerljivo je pobijedila u kategoriji za najbolju stražnjicu. Ona je jedno od najjačih imena u industriji. U karijeri je nominirana za ukupno 15 nagrada, od čega je osvojila 13.

Foto: Instagram

