'Poručio je sinu da čuva svoju obitelj i umro mi je na rukama'

Umro mi je na rukama. Zadnje što mi je rekao bilo je da kažem njegovu sinu da čuva mlađega brata, majku i baku. Nasmijao se i samo je zaspao, rekao nam je Giovanni Kovačević. Ćubijev prijatelj bio je na rubu suza. Damir Mihanović je prije nekoliko dana završio u splitskoj bolnici nakon što mu je opet pozlilo. Preminuo je u srijedu u 14.15 sati na plućnom odjelu u 59. godini.

- Pozlilo mu je 30. studenog na snimanju novogodišnje emisije. U zagrebačkoj bolnici proveo je 18 dana. Doveli smo ga u Split za blagdane, to mu je bila želja. U ponedjeljak su mu pripremili kemoterapiju, no nije je primio jer je bio preslab. Rapidno je nestao. Nismo mislili da će tako brzo otići. Stalno je spavao jer je bio pod sedativima tako da nije bio u bolovima - rekao nam je Kovačević.

Izgledalo je kao da mu liječenje pomaže, kao da će sve ipak završiti dobro. Mobitel mu nije prestajao zvoniti, a prijatelji su ga posjećivali i hrabrili.

- To me taknulo emotivno. Rekli su mi da se to vraća i da nisi sam. To mi je dalo mir i spokoj u ovoj situaciji. To su mi dali prijatelji. Nevjerojatna snaga. Život nije Black Friday. Da moraš nešto kupiti. Isplati se živjeti jedino za obitelj i prijatelje. Ovo drugo je irelevantno. Ne mogu vjerovati da se ovoliko vremena pridaje predsjedničkim izborima, koji su manifestacija ili funkcija irelevantna. Stvarno živimo za krive vrijednosti. Kad kaže netko: ‘Izgradio sam kuću s kaminom za 30 ljudi’, ja pitam: ‘Di ti je 29 ljudi kad ih nemaš’ - zaključio je Ćubi u svojem zadnjem intervjuu za 24sata. Njegova prijateljica i Giulianova supruga, Kristina Đanić, među prvima se angažirala u skupljanju pomoći za Ćubijevo izlječenje. Uključili su se svi, glumci, pjevači... Uplaćivao je koliko je tko mogao iako su mnogi bili šokirani. Mihanović, naime, nije puno govorio o bolesti. Samo bliskim prijateljima dao je naslutiti da je bolestan tek početkom prosinca. Dugo je, pričaju, odbijao posjetiti liječnika, a da mora u bolnicu uvjerili su ga Joško Čagalj Jole i Žarko Potočnjak.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U četvrtak smo pričali, jedva je govorio. Nisam tad mogao slutiti da je to naš zadnji razgovor. Bolest ga je pojela u 20 dana, rekao je Joško Čagalj Jole (47).

Pjevača je silno uzdrmao odlazak Damira Mihanovića Ćubija. Poznati glazbenik i zabavljač napustio nas je na prvi dan nove godine. Prije toga se liječio u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice.

- Ivan Pažanin, Vedran Mlikota i ja posjetili smo ga 17. prosinca. Izveli smo ga na Advent, a on je cijelo vrijeme nas zabavljao. Kad se umorio, vratili smo ga u bolnicu - prisjetio se Jole.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ćubi je tad rekao da su samo takva druženja i prijatelji važni. Naglasio je da mu nije bitna vila sa šest katova.

- Ne može ti stati u grob vila sa šest katova. Ja ću kući možda čak danas. U rukama sam pravih doktora. Sad slijedi borba. Što doktori kažu, tako ćemo raditi. Imam ludu i pozitivnu glavu da se mogu boriti s takvim stvarima. I postaviti to kako treba. U horoskopu sam Rak, no taj netko je pogriješio - ispričao je Ćubi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Objavio je fotografiju iz zagrebačke bolnice, no kaže da je to napravio kad je vidio nesebičnu brigu medicinskog osoblja o njemu i drugim pacijentima.

- Dogodilo se toliko lijepih stvari. Čudo od prijama. Imali su domjenak kraj stadiona. Pitali su me dolazim li na domjenak. Završio sam i tamo. Došao je Ante Gelo. Napravili smo koncert. To je jedna takva priča, takav scenarij da je gotovo nemoguće da se takvo nešto dogodi. Fasciniran sam cijelom tom pričom. Oduševljen sam ljudima koji su me prihvatili i primili. Dali su mi snagu jer nisam znao da tako djelujem na ljude. To mi je trebalo. Osjetiti to što su mi dali prijatelji. Počeli su pričati da nema koga nisam zadužio svojim humanitarnim radom. Nisam na to gledao tako nikad - rekao je Ćubi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Estrada je neutješna, kao i Ćubijevi prijatelji glumci. Dražen Zečić od tuge nije mogao govoriti, a Žarku Potočnjaku glas je drhtao dok je govorio o Ćubiju. Još dok su snimali novogodišnji program, glumac je primijetio bolestan kašalj i uputio ga u bolnicu. Ćubi ga je poslušao, a liječnici su dijagnosticirali tešku bolest. Potočnjak kaže da će ga pamtiti po lijepom, po pričama s putovanja.

- Ćubi je puno plovio na kruzerima, tamo je na raznim jezicima vodio programe. Uživao sam u tim njegovim pričama, beskrajnim duhovitostima - rekao je Žarko. Doajen hrvatskoga glumišta naglasio je da je u tim krugovima Ćubi bio rado viđen zbog svoje duhovitosti, dobrote i spremnosti da pomogne.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na društvenim mrežama od Ćubija se oprastio i Tony Cetinski, Đelo Jusić, Asim Ugljen, Marijana Batinić...

- Počivao u miru i hvala ti na svakom osmjehu i dobroti koju si dijelio uvijek sa svima oko sebe Damir Ćubi Mihanović. Nabaci Oliveru koji balun tamo gori i pozdravi ga - napisao je Tony Cetinski.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Bio sam klinac kada sam se upoznao sa likom i djelom Damira Mihanovića Ćubija. Tu vrstu pozitivne energije koja je prštala na sve strane, tu vrstu magnetne karizme sam rijetko kada vidio. Uvijek kada bih na TV-u ili inom naletio na njega, ozario bih se, jer me beskrajno zabavljao. Jednostavna, ta energija koja je prštala iz njega me privlačila. I kada sam čuo da ću snimati s njime, iskreno, bio sam presretan. Netko želi snimati s Johnnyem Deppom, netko sa Robertom De Nirom, a ja sam htio snimati sa Ćubijem - napisao je između ostalog Asim.

- A budaletino moja najdraža... Zbogom ti dragi prijatelju i siguran sam da na nebu sad počinje najbolji party... Mirno spavaj i pozdravi ekipu - oprostio se Đelo.

Foto: Privatni album

Tužna vijest pogodila je i Marijanu Batinić koja je na društvenim mrežama napisala: 'Gradelavat ćemo mi umjesto na Šolti na nekom još ljepšem mjestu. Mirno spavaj. Volimo te'.