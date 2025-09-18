Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...

Ljubav? Ljubaaav odlično, kroz smijeh je rekla Maja Šuput u razgovoru za In magazin.

A onda se raspričala o tome što traži od muškarca: 'Mislim da svaka žena zapravo traži isto, da je čovjek normalan, da te voli i da je pristojan. Ne bih pristala na puno toga. Kad dođeš u neke moje godine, više je stvari na koje ne pristaješ nego novih koje prihvaćaš. Ne da mi se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, mulja, neki egotriper. Ne mogu biti veći muškarac od muškarca, to mi se isto ne da. Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako, klasika'.

Već se mjesecima nagađa da je razlog njezina sjaja i dobrog raspoloženja novi muškarac u životu. I to nitko drugi nego markantni Šime Elez, aktualni 'Gospodin Savršeni'.

Foto: PROMO

Njihovo druženje počelo je prije nekoliko mjeseci, i to na snimanju spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Šime u početku nije bio predviđen za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je njezin tim predložio, Maja nije puno razmišljala. Poslala mu je poruku i već tri dana kasnije bili su zajedno na setu. Snimalo se po nesnosnoj vrućini, do dugo u noć, s mokrim haljinama i scenama u vodi, ali, kako je rekla Maja, sve je prošlo glatko.

Foto: PROMO

Nedugo nakon toga snimljeni su i na jahti kod Brača. I nisu samo plovili i sunčali se.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.

Foto: 24sata/canva

A što je na sve to rekla Šuput?

- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - kratko je 'odrezala'.