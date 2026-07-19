Posebno emotivan koncert! Bebek nastupio u Veljacima, binu je s njim dijelio sin Zvone

Večeras su Veljaci pokraj Ljubuškog bili domaćin jednog od najemotivnijih koncerata u bogatoj karijeri Željka Bebeka. Glazbena legenda upravo je u mjestu iz kojeg njegova obitelj vuče korijene održala koncert kojim nastavlja obilježavanje svog 80. rođendana, a mještani su ga dočekali ovacijama i posebnim darom - muralom posvećenim njegovu životu i karijeri.

Na samom početku koncerta Bebek nije skrivao emocije.

Foto: 24sata

- Dobro došli na koncert u ovom velikom, lijepom selu Veljaci, odakle potječemo otprije tko zna koliko stoljeća. Jako sam sretan što su došla vremena da se o tome može pričati. O ovom mjestu uvijek slušam i pričam samo lijepo. Potrudit ću se nagovoriti neke ljude da svake godine za Svetog Iliju slavimo koncertom ispred ove crkve - poručio je okupljenima ispred crkve Gospe od Zdravlja, koja pripada Župi sv. Ilije proroka.

U publici viđena je i njegova supruga Ružica, dok je na pozornici uz Bebeka nastupio i njegov sin Zvone. Posljednjih godina sve aktivnije sudjeluje u očevu bendu, produkciji i stvaranju novih pjesama, a svojedobno je priznao kako je dijeliti pozornicu s ocem velika odgovornost.

Foto: 24sata

- Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istodobno ga približiti današnjoj produkciji - rekao je Zvone.

Uoči koncerta mještani su Bebeku priredili još jedno iznenađenje. Na ulazu u Veljake, kod mosta na Trebižatu, otkriven je mural posvećen glazbeniku, rad akademskog slikara Tomislava Buntaka. Prilikom otkrivanja poručeno je kako velikane treba slaviti dok su još živi, a Bebek nije skrivao koliko ga je ta gesta dirnula.

- Malo sam iznenađen time što sam dobio mural, ali jako mi je drago - rekao je.

Foto: 24sata

Iako je tijekom više od pet desetljeća nastupao na najvećim pozornicama diljem regije i svijeta, Bebek je još prije koncerta priznao da mu upravo ovaj nastup ima posebno značenje.

Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Cijeli život putujem i nastupao sam zaista posvuda, ali nikad nisam nastupao u Veljacima. Mogu reći da će ovaj koncert u jednu ruku biti ostvarenje snova - rekao je.

Veza s Veljacima traje još od njegova djetinjstva. Tada je doznao da korijeni njegove obitelji potječu upravo iz tog hercegovačkog mjesta pa ga, kaže, gotovo redovito posjećuje kada prolazi tim krajem.

- Kad god idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, uvijek stanem u Veljacima i posjetim vodopad Koćuša. Ondje ima zaista puno ljudi s mojim prezimenom - ispričao je.

Foto: 24sata

Prije Bebeka nastupila je i Mia Dimšić.

*uz korištenje AI-ja