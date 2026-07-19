Obavijesti

Show

Komentari 0
POVODOM 80. ROĐENDANA

Posebno emotivan koncert! Bebek nastupio u Veljacima, binu je s njim dijelio sin Zvone

Piše Magdalena Mucić, Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Posebno emotivan koncert! Bebek nastupio u Veljacima, binu je s njim dijelio sin Zvone
9
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako je tijekom više od pet desetljeća nastupao na najvećim pozornicama diljem regije i svijeta, Bebek priznaje kako mu upravo ovaj koncert ima posebno značenje

Admiral

Večeras su Veljaci pokraj Ljubuškog bili domaćin jednog od najemotivnijih koncerata u bogatoj karijeri Željka Bebeka. Glazbena legenda upravo je u mjestu iz kojeg njegova obitelj vuče korijene održala koncert kojim nastavlja obilježavanje svog 80. rođendana, a mještani su ga dočekali ovacijama i posebnim darom - muralom posvećenim njegovu životu i karijeri.

Na samom početku koncerta Bebek nije skrivao emocije.

Foto: 24sata

- Dobro došli na koncert u ovom velikom, lijepom selu Veljaci, odakle potječemo otprije tko zna koliko stoljeća. Jako sam sretan što su došla vremena da se o tome može pričati. O ovom mjestu uvijek slušam i pričam samo lijepo. Potrudit ću se nagovoriti neke ljude da svake godine za Svetog Iliju slavimo koncertom ispred ove crkve - poručio je okupljenima ispred crkve Gospe od Zdravlja, koja pripada Župi sv. Ilije proroka.

U publici viđena je i njegova supruga Ružica, dok je na pozornici uz Bebeka nastupio i njegov sin Zvone. Posljednjih godina sve aktivnije sudjeluje u očevu bendu, produkciji i stvaranju novih pjesama, a svojedobno je priznao kako je dijeliti pozornicu s ocem velika odgovornost.

Foto: 24sata

- Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istodobno ga približiti današnjoj produkciji - rekao je Zvone.

Uoči koncerta mještani su Bebeku priredili još jedno iznenađenje. Na ulazu u Veljake, kod mosta na Trebižatu, otkriven je mural posvećen glazbeniku, rad akademskog slikara Tomislava Buntaka. Prilikom otkrivanja poručeno je kako velikane treba slaviti dok su još živi, a Bebek nije skrivao koliko ga je ta gesta dirnula.

- Malo sam iznenađen time što sam dobio mural, ali jako mi je drago - rekao je.

Foto: 24sata

Iako je tijekom više od pet desetljeća nastupao na najvećim pozornicama diljem regije i svijeta, Bebek je još prije koncerta priznao da mu upravo ovaj nastup ima posebno značenje.

Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku
Zagreb: Mural posvećen Željku Bebeku | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Cijeli život putujem i nastupao sam zaista posvuda, ali nikad nisam nastupao u Veljacima. Mogu reći da će ovaj koncert u jednu ruku biti ostvarenje snova - rekao je.

Veza s Veljacima traje još od njegova djetinjstva. Tada je doznao da korijeni njegove obitelji potječu upravo iz tog hercegovačkog mjesta pa ga, kaže, gotovo redovito posjećuje kada prolazi tim krajem.

- Kad god idem u Međugorje ili negdje u Hercegovinu, uvijek stanem u Veljacima i posjetim vodopad Koćuša. Ondje ima zaista puno ljudi s mojim prezimenom - ispričao je.

Foto: 24sata

Prije Bebeka nastupila je i Mia Dimšić.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
NOSI I VIP NARUKVICU

FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
FOTO Samo čipka, ništa donji veš: Pogledajte u što se Knollica uvukla, skoro joj sve ispalo...
NOVO IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Samo čipka, ništa donji veš: Pogledajte u što se Knollica uvukla, skoro joj sve ispalo...

Ivana Knoll, DJ-ica i 'vatrena' navijačica, se utegnula u čipkasti kombinezon koji je naglasio njezine obline. Uz snimku na kojoj pozira je poručila i kako dolazi na Ibizu
Anastasia i Petar opet skupa?
JEDAN DETALJ SVI PRIMIJETILI

Anastasia i Petar opet skupa?

Par koji je vezu počeo u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo, no sada su oboje učinili nešto zbog čega brojni njihovi pratitelji smatraju da su se pomirili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026