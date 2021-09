Dugoočekivane prve kadrove serije 'Seks i grad' HBO je emitirao nakon dodjele Emmyja 2021. Trailer za novu seriju 'And Just Like That' već u prvih nekoliko sekundi prikazao je glavne protagoniste.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slavnu četvorku napustila je Kim Cattrall, koja je glumila fatalnu Samanthu Jones. Uz Saru Jessicu Parker, Cynthiju Nixon i Kristin Davis pojavila pridošlica Nicole Ari Parker.

Nicole je najpoznatija po ulogama u seriji 'Empire' i filmu 'Kralj pornića', te je prva Afroamerikanka koja je postala dio poznate ženske grupe.

Parker će utjeloviti lik Lise Todd Wexley, autorice dokumentaraca i samohrane majke, koja je postala punopravan član njihove četvorke.

Mnogi smatraju da je pred njom težak zadatak, jer je lik Samanthe bio iznimno popularan te su brojni fanovi najavili da uopće neće gledati seriju ako nje nema.

Serija od 10 epizoda pratit će četiri prijateljice koje se nose s teškim odnosom prijateljstva i života u pedesetima. Do sada je emitirano šest sezona serije i 94 epizode, a serija se počela prikazivati još 1998. godine.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU KEREKESH SHOWA: