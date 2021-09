Dugo očekivane kadrove serije 'Seks i grad' HBO je emitirao u nedjelju nakon dodjele Emmyja 2021. Trailer pod nazivom 'And Just Like That' već u prvih nekoliko sekundi prikazao je glavne protagoniste serije.

Besprijekorno odjevene i dotjerane, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis snimljene su kako mašu nepoznatoj osobi u daljini.

Nakon toga prikazani su Carrie i Faca (Chris Noth) kako se grle u kuhinji. Uz to može se nakratko vidjeti i poljubac. Upravo su ti kadrovi izazvali pozitivne komentare kod gledatelja.

Međutim, bilo je i onih kojima se uvodne scene nisu svidjele.

- Imam osjećaj da su odjednom ostarjele, ali bar se ne botoksiraju - pisalo je u komentaru, dok je u drugom pisalo 'Smiješne su'.

Serija od 10 epizoda pratit će Carrie, Mirandu i Charlotte kako se nose s teškim odnosom prijateljstva i života u pedesetima. Jedina koja se iz originalne četvorke ne vraća je Kim Cattrall kao Samantha Jones.

Do sada je emitirano šest sezona serije i 94 epizode, a serija se počela prikazivati još 1998. godine.