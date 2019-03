Posljednja fotka Keitha dva dana prije smrti: Trčao u parku

Zvijezda britanske grupe 'Prodigy', Keith Flint umro je u ponedjeljak u 50. godini. Pjevač je preminuo u svom domu u Essexu, a njegov kolega Liam Howlett (47) rekao je da je shrvan i šokiran jer si je Keith oduzeo život.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Engleski novinar i bloger Rob Hadgraft na svom Twitter profilu objavio je fotografiju za koju se sumnja da je posljednja fotografija na kojoj se nalazi pjevač Keith.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

U subotu u jutarnjim satima, samo dva dana prije smrti Flint je sudjelovao u utrci u parku nedaleko od svog doma u Essexu.

Sad news about #KeithFlint - comes only two days after he'd looked in great shape and spirits, storming round the Chelmsford Parkrun in a PB of around 21 minutes. pic.twitter.com/bBy1Vvh4JK