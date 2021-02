Djevojka preminulog glumca Dustina Diamonda, Tash, u razgovoru za strane medije rekla je kako joj je srce slomljeno nakon njegove smrti. Preminuo je u 45. godini nakon borbe s teškom bolešću.

- Bio je ljubav mog života. Zajedno smo planirali budućnost i često smo razgovarali o djeci. Bilo ga je strah, stalno je govorio da ne želi umrijeti. Iako je imao problema s disanjem, uspio mi je reći da me voli. Odmah sam mu rekla kako volim i ja njega - ispričala je potresena Tash.

S glumcem je posljednji put razgovarala dan prije no što je preminuo. Osim djevojke, uz Dustina je cijelo vrijeme bio njegov najbolji prijatelj Dan Block.

- Rekao mi je da ga jako boli i da ima osjećaj da mu tablete ne pomažu. Ranije tog tjedna otpustili su ga iz bolnice i odmarao se u kući zajedničkog prijatelja Julesa. U početku je izgledao i zvučao dobro, ali nakon nekog vremena više nije mogao govoriti. Patio je - ispričao je za strane medije pa dodao:

- Nismo sigurni kada je i gdje točno umro. Je li umro u kući ili na povratku iz bolnice. Sve što znam je da sam oko 13 sati stigao u kuću i da više nije disao. Odmah smo zvali hitnu pomoć, ali bolničari su mogli jedino konstatirati smrt.

Podsjetimo, tešku dijagnozu karcinoma pluća Diamond je saznao samo nekoliko dana nakon svog 44. rođendana, a bolest je kod glumca rapidno napredovala.

Glumac se proslavio ulogom Screecha, mnogima omiljenog lika, u teen sitcomu 'Saved By The Bell', koja se originalno prikazivala od 1989. do 1993. godine, a pratila se i na ovim prostorima.