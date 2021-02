Dustin Diamond, glumac koji se proslavio u nekada iznimno popularnoj teen seriji 'Saved By The Bell' hitno je hospitaliziran prije tri tjedna, a TMZ navodi da bitku s karcinomom nije izdržao te je preminuo u 45. godini. Tužnu vijest potvrdio im je njegov menadžer.

Tešku dijagnozu karcinoma pluća Diamond je saznao samo nekoliko dana nakon svog 44. rođendana, a bolest je kod glumca rapidno napredovala.

Liječničku pomoć potražio je nakon što je početkom godine osjećao slabost i napipao izraslinu na vratu. Odmah je započeo s kemoterapijom, no nije mu bilo spasa.

Diamond se proslavio ulogom Screecha, mnogima omiljenog lika, u teen sitcomu 'Saved By The Bell', koja se originalno prikazivala od 1989. do 1993. godine, a pratila se i na ovim prostorima.