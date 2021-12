Luksuzna jahta ''Freedom'' na kojoj su kandidate MasterChefa dočekali domaćini, chef Stipe Dunatov i Tomislav Vuković te članovi žirija Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović, bila je atraktivna lokacija na kojoj se kuhalo u timovima. Svjesni toga da se bliži kraj, kandidati su ovoga puta svoje kulinarske vještine pokazali na predivnoj lokaciji na sred mora, usidreni pokraj Čiova.

Plavi i crveni tim u istom sastavu kao i u prethodnom gastroduelu i ovoga su puta na tanjurima morali što vjernije dočarati okuse mora. Osim što su kuhali u zadanom vremenu, morali su poštivati i pojedine odrednice koje su dobili od chefa Dunatova. ''Nadam se da će mi trema pridonijeti tome da budemo što bolji'', rekla je Zvijezdana Posavec, voditeljica crvenog tima u kojem su bili još i Ivan Temšić te Karmen Jurčić. ''Nisam nikada kuhala na brodu, ali nadam se da će biti uzbudljivo'', kaže Željka Bleuš, voditeljica plavog tima u čijem su timu bili još i Gorana Milaković te Tomislav Marković.

Po dolasku na jahtu, timovi su izdvojili vrijeme kako bi se dogovorili što će kuhati kako bi što bolje ispunili zadatak i svojom kulinarskom kreacijom zadivili žiri i goste. Plavi tim naglasak je stavio na tatarski. ''Gorana je puna ideja i uvažavam joj ideje. Ja sam malo zakazala s idejama, ali neću se dati da zakažem cijela'', kazala je Željka. Također ne žele napraviti grešku od prethodnog timskog izazova prilikom čega su zaboravili na tanjure staviti jednu komponentu. Crveni tim fokusirao se ovoga puta podosta na dekoraciju i vizualnu prezentaciju.

''Drago mi je što smo na ovoj lokaciji okruženi morem'', rekao je Ivan, a Gorana poručila kako će žiri vidjeti ''pravu kužinu''. ''Ušli smo žustro u borbu. Ipak smo u zaostatku od prethodnog izazova i moramo dati sve od sebe'', istaknula je Željka, a Gorana dodala da je zadovoljna time kako su se organizirali. ''Uvjeti u kojima kuhamo potpuno su drugačiji. Prilagođavamo recept mjestu na kojem kuhamo'', ispričao je Tomislav tijekom kuhanja u brodskoj kuhinji.

''Lijep je tanjur na kraju, ako ćemo realno gledati'', kazala je Željka koju je Tomislav i ovoga puta požurivao da ga završi čim prije. ''U jednom trenutku sam primijetio da nedostaje majoneze, ali rekli su mi da ništa ne diram'', rekao je Tomislav te poštovao sve upute koje su mu kolegice davale.

Ivan pak smatra da treba ostaviti više vremena od deset minuta za serviranje, ali tim u kojem je bio ipak je sve radio do zadnje minute, dok je plavi tim serviranje uspio riješiti bez posebne žurbe. ''Jako sam zadovoljna s jelom, kako je to uspjelo i kako smo se organizirali. Kuhali smo tako da skuhamo dobro jelo, a ne da pobijedimo. Ako kuhaš do pobijediš i nešto dobiješ, nećeš nikada uspjeti u tome'', kaže Gorana.

''Zadovoljan sam vizurom hladnog predjela kao i konceptom kojim smo se vodili. Kod okusa se uvijek može i pogriješiti. Kod glavnog jela jako mi je bitno kako izgleda. Sve što smo zamislili smo i napravili'', rekao je Ivan.

Plavi tim je za hladno predjelo pripremio tartar od arbuna s krekerom od peršina, kožicom od arbuna, majonezom s orasima i pestom. Stipe je komentirao kako mu se kod predjela sviđa što su poslušali da do izražaja dođe okus ribe, ali volio bi da je kreker koji su servirali hrskaviji. ''Ali to su nijanse i nije problem'', dodao je Stipe. Tomislav pak smatra da je riba previše začinjena.

Za glavno jelo odlučili su se više poigrati s bojama i tehnikama te su prezentirali konfitirani lubin, blitvu blanširanu u temeljcu od ribe, ukiseljenu ciklu, konfitirane kozice i kremicu od tikvice. ''Jako, jako fino. Ne pretjerano začinjeno. Jedino bih kozici očistio repić. Inače, odlično'', komentirao je Stipe, a Tomislav dodao da primjećuje i da je povrće lijepo balansirano.

Za hladno predjelo crveni tim je pripremio carpaccio od pagara s emulzijom od bijelog grožđa te dagnju s kremom od mladog luka. Na tanjuru je bio i tartar od kozica s majonezom, ulje aromatizirano rikolom i prah od ljuštura kozica. Za glavno su jelo napravili brancina na blanširanoj blitvi s tikvicom, konfitiranom rajčicom, pireom od mrkve, čipsom od kože brancina te umakom od temeljca.

''Problem mi je to što imamo dva tartara na tanjuru, a ni jedno 'tijelo'. Nema hrskavog elementa, tosta, nekog kruha, nešto što bi pomoglo da se ovo konzumira'', kazao je Damir, a Tomislav je dodao kako je jelo ''blijedo''. Dagnja na Stipinom tanjuru nije bila očišćena, a dao bi joj, napomenuo je - i svježinu. ''Iako nije očišćena, najbolji je dio ovog tanjura'', rekao je Stjepan. Kod glavnog jela riba je crvenom timu ostala sirova. ''Još veći problem na tanjuru mi je limun koji prekrije sve'', kazao Damir.

No, tko je odnio pobjedu i u ovom i prethodnom gastroduelu doznat ćemo u sljedećoj emisiji MasterChefa.