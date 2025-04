Posljednji par 'Braka na prvu' izmijenit će svoje zavjete: 'Od muškarca tražim da me voli...'

Nakon što su eksperti Iva Stasiow, Matej Sakoman i Dean Pelić spojili pet parova koji su već stupili u brak, došlo je vrijeme da spoje i posljednji par - računovotkinju Kristinu i profesora Franju. Zadranka Kristina i Kaštelanin Franjo dijele dosta sličnosti koje bi ih mogle povezati i zbližiti, ali ni eksperti ne mogu predvidjeti hoće li kandidati kliknuti na prvu.

Franjo se bavi edukacijom geodezije i informatike, rado boravi u prirodi, redovito trenira i opisuje se kao društvena i mirna osoba. Franjine prošle veze nisu bile dugog vijeka i on smatra da je to zbog toga što on ima određenu kočnicu u sebi koja ga sputava pri ulasku dublje u neki odnos.

Foto: RTL

- Ja sam tip osobe kojoj je bitno mišljenje drugih i to me isto sputava - priznaje Franjo, a posebno mu je važna uža obitelj i njihovo mišljenje.

Odgojen je u tradicionalnoj obitelji u kojoj je brak svetinja te i on sam smatra da je brak za do kraja života i da bi brak trebao biti prvi na listi prioriteta. Profesor Franjo preferira plavuše i dodaje kako mu godine nisu pretjerano bitne, ali ne bi volio da je prevelika razlika u godinama.

Računovotkinja Kristina temperamentna je Zadranka posvećena poslu i smatra da je posao uvelike kriv za to što nije u vezi. Kao i Franjo, Kristina je odrasla u tradicionalnoj obitelji s kršćanskim vrijednostima i obitelj joj je na prvom mjestu.

Foto: RTL

- Volim biti dominantna, ali mi je ipak draže da je muškarac glava kuće, ajmo to tako reći - kaže Kristina i dodaje kako smatra da se neki muškarci boje snažnih žena jer sami sebe smatraju manjima od njih i sami sebe vide podčinjene u odnosu na samopouzdanu i uspješnu ženu.

- Bitno mi je da partner isto ima neke obiteljske vrijednosti i da je povezan s obitelji, a ja od muškarca tražim da me voli i obožava - zaključuje Kristina.

Hoće li Kristina i Franjo kliknuti na prvu i hoće li ih njihove zajedničke vrijednosti povezati - ne propustite pogledati u novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!