Posljednju 'ulogu' pokojnog Vala Kilmera stvorila je AI

Posljednju 'ulogu' pokojnog Vala Kilmera stvorila je AI
Pokojni glumac pojavit će se u ulozi oca Fintana, katoličkog svećenika i duhovnika povezanog s domorodačkom duhovnom tradicijom. Sve to podržala je njegova obitelj

Obožavatelji poznatog glumca Vala Kilmera moći će ga ponovno vidjeti na filmskom platnu, više od godinu dana nakon njegove smrti, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Pokojni glumac pojavit će se u ulozi oca Fintana, katoličkog svećenika i duhovnika povezanog s domorodačkom duhovnom tradicijom. Naime, riječ je o povijesnoj ličnosti iz misije San Juan u Novom Meksiku. Lik će se pojaviti u nadolazećem filmu 'As Deep as the Grave', čiji je scenarist i redatelj Coerte Voorhees.

Inače, ova uloga smatra se prvim filmskim nastupom omogućenim generativnom AI tehnologijom. Redatelj Voorhees otkrio je da je Kilmera izvorno angažirao prije pet godina.

- Kada se Val pridružio projektu, odmah se povezao s duhovnim karakterom oca Fintana i shvatio važnost priče o Ann Morris, prvoj arheologinji u Sjevernoj Americi - rekao je Voorhees.

EVO GDJE GLEDATI NJEGOVE FILMOVE Valu Kilmeru nije se sviđalo biti Batman, a ulogu u 'Top Gunu' je skoro odbio: 'Nije zanimljivo...'
No u tom je razdoblju glumac imao ozbiljne zdravstvene probleme koji su ga spriječili da sudjeluje u snimanju. Kilmer je preminuo lani u travnju u 66. godini od posljedica upale pluća.

U projekt je uključena i njegova kći, Mercedes Kilmer, koja je dala dopuštenje da se očev lik rekonstruira pomoću umjetne inteligencije. 

- Moj otac bio je duboko duhovna osoba i ova priča o otkriću i prosvjetljenju na američkom jugozapadu snažno je rezonirala s njim - rekla je pa dodala da je Kilmer uvijek pozitivno gledao na nove tehnologije.

NAKON NEKOLIKO DANA Otkriveni novi detalji o uzroku smrti legendarnog Vala Kilmera
Film prati arheologe Ann Morris i Earla Morrisa tijekom istraživanja u Canyon de Chellyju u Arizoni, dok istovremeno prikazuje povijest naroda Navajo.

Uloge arheologa tumače Abigail Lawrie i Tom Felton.

Redatelj priznaje da bi odluka o korištenju umjetne inteligencije mogla izazvati rasprave. Ipak, na to se odlučio radi odobrenja Kilmerove obitelji.

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi
UŽIVA U ITALIJI

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi

Popularna pjevačica oduševila je pratitelje detaljima s odmora u Italiji. Podijelila je niz opuštenih, ali i zavodljivih fotografija na kojima uživa uz bazen, upija sunce i ne skriva koliko joj godi mediteranski ritam. Uz prizore ukusne hrane, promatranja izloga i bezbrižnih trenutaka, Severina je pokazala kako izgleda pravi odmor.
Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva
AKO TE PITAJU...

Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva

Grašo je povezan s dvije tvrtke koje nemaju veze s glazbom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema posljednjim financijskim izvještajima imale ukupnu neto zaradu od 590.000 eura
Što će biti u Divljim pčelama danas? Zora i Cvita se suočavaju
NAPETA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama danas? Zora i Cvita se suočavaju

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

