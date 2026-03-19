Posljednju 'ulogu' pokojnog Vala Kilmera stvorila je AI

Obožavatelji poznatog glumca Vala Kilmera moći će ga ponovno vidjeti na filmskom platnu, više od godinu dana nakon njegove smrti, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Pokojni glumac pojavit će se u ulozi oca Fintana, katoličkog svećenika i duhovnika povezanog s domorodačkom duhovnom tradicijom. Naime, riječ je o povijesnoj ličnosti iz misije San Juan u Novom Meksiku. Lik će se pojaviti u nadolazećem filmu 'As Deep as the Grave', čiji je scenarist i redatelj Coerte Voorhees.

Inače, ova uloga smatra se prvim filmskim nastupom omogućenim generativnom AI tehnologijom. Redatelj Voorhees otkrio je da je Kilmera izvorno angažirao prije pet godina.

- Kada se Val pridružio projektu, odmah se povezao s duhovnim karakterom oca Fintana i shvatio važnost priče o Ann Morris, prvoj arheologinji u Sjevernoj Americi - rekao je Voorhees.

No u tom je razdoblju glumac imao ozbiljne zdravstvene probleme koji su ga spriječili da sudjeluje u snimanju. Kilmer je preminuo lani u travnju u 66. godini od posljedica upale pluća.

U projekt je uključena i njegova kći, Mercedes Kilmer, koja je dala dopuštenje da se očev lik rekonstruira pomoću umjetne inteligencije.

- Moj otac bio je duboko duhovna osoba i ova priča o otkriću i prosvjetljenju na američkom jugozapadu snažno je rezonirala s njim - rekla je pa dodala da je Kilmer uvijek pozitivno gledao na nove tehnologije.

Film prati arheologe Ann Morris i Earla Morrisa tijekom istraživanja u Canyon de Chellyju u Arizoni, dok istovremeno prikazuje povijest naroda Navajo.

Uloge arheologa tumače Abigail Lawrie i Tom Felton.

Redatelj priznaje da bi odluka o korištenju umjetne inteligencije mogla izazvati rasprave. Ipak, na to se odlučio radi odobrenja Kilmerove obitelji.