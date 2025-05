Valu Kilmeru nije se sviđalo biti Batman, a ulogu u 'Top Gunu' je skoro odbio: 'Nije zanimljivo...'

Svestrani i često zagonetni glumac, koji je obilježio generacije ulogama od karizmatičnog Jima Morrisona do hladnokrvnog Icemana i mračnog Batmana, preminuo je u Los Angelesu 1. travnja u 65. godini. Uzrok smrti bila je upala pluća, potvrdila je njegova kći Mercedes Kilmer. Ova vijest uslijedila je nakon Kilmerove dugogodišnje i hrabre borbe s rakom grla, bolesti koja mu je promijenila život, ali nije slomila njegov duh. Njegova karijera, ispunjena blistavim uspjesima, ali i izazovima te reputacijom “teškog” suradnika, ostavlja neizbrisiv trag u svijetu filma.

Ovih dana ljubitelji njegova glumačkog talenta mogu uživati u njegovim najvećim filmskim hitovima, i to u sklopu ciklusa Tuškanca u gostima koji odaje počast upravo ovome glumcu. Ciklus u zagrebačkom kinu Forum počeo je 5. svibnja špijunskom komedijom “Strogo povjerljivo”, tu su još filmovi “Pravi genije”, “Top Gun”, “Willow”, “Tombstone”, “Kiss Kiss Bang Bang”, treći dio serijala o Batmanu, “Batman zauvijek”, a ciklus će zaključiti krimi drama “Vrućina”.

Val Edward Kilmer rođen je na Silvestrovo, 31. prosinca 1959. u Los Angelesu. Sin Eugenea, distributera zrakoplovne opreme i developera nekretnina, i Gladys, Kilmer je odrastao u okruženju koje nije nužno upućivalo na zvjezdanu glumačku karijeru. Njegovi roditelji razveli su se dok je bio dijete, a obiteljsku idilu dodatno je potresla tragedija kada mu je mlađi brat Wesley preminuo od posljedica epileptičnog napadaja. Taj je događaj duboko utjecao na Kilmera i kasnije oblikovao neke od njegovih intenzivnih filmskih interpretacija.

Interes za glumu pokazao je rano, pohađajući Chatsworth High School s budućim glumačkim zvijezdama Kevinom Spaceyjem i Mare Winningham. Sa samo 17 godina postao je tad najmlađa osoba primljena na prestižni dramski odjel Juilliard School u New Yorku, gdje je brusio talent kao metodički glumac. Profesionalnu karijeru počeo je u kazalištu, dijeleći scenu s mladim nadama poput Seana Penna i Kevina Bacona u predstavi “The Slab Boys”. Filmski debi ostvario je 1984. godine u otkačenoj špijunskoj parodiji “Top Secret!”, gdje je utjelovio plavokosog rock idola Nicka Riversa, a uslijedila je uloga u komediji “Real Genius” (1985.).

Roditelji su mu se razveli dok je bio dijete, a obiteljsku idilu dodatno je potresla tragedija kad mu je mlađi brat Wesley preminuo od posljedica epileptičnog napadaja | Foto: Profimedia

Iako je već privukao pažnju, uloga koja ga je lansirala među prepoznatljiva holivudska lica bila je ona mornaričkog pilota Toma “Icemana” Kazanskog u blockbusteru “Top Gun” (1986.). Zanimljivo, Kilmer isprva nije bio zainteresiran za ulogu u filmu koji će postati kulturni fenomen.

- Nisam želio tu ulogu. Nije me zanimao film. Priča mi nije bila interesantna - napisao je kasnije u svojim memoarima. Međutim, redatelj Tony Scott uspio ga je uvjeriti obećanjem da će se Icemanov lik razviti. “Top Gun” je postao najgledaniji film 1986. godine, učvrstivši Kilmerov status.

Kilmer isprva nije bio zainteresiran za ulogu u ‘Top Gunu’, filmu koji će postati kulturni fenomen | Foto: Profimedia

Pravi zvjezdani trenutak stigao je 1991. godine s ulogom legendarnog frontmena grupe The Doors, Jima Morrisona, u biografskom filmu Olivera Stonea “The Doors”. Kilmerova transformacija bila je zapanjujuća; ne samo da je fizički nalikovao na Morrisona nego je i sam otpjevao sve pjesme u filmu, demonstrirajući impresivan vokalni talent. Ova uloga donijela mu je svjetsku slavu i pohvale kritike.

Nastavio je nizati upečatljive uloge američkih legendi: revolveraša Doca Hollidaya u vesternu “Tombstone” (1993.) te duha Elvisa Presleyja u filmu “True Romance” (1993.). U tom razdoblju Kilmer je stekao i reputaciju glumca s kojim je teško surađivati. Godine 1995. preuzeo je plašt Viteza tame od Michaela Keatona u filmu “Batman Forever”. Iako je film bio komercijalno uspješan, Kilmerovo iskustvo bilo je frustrirajuće, ponajviše zbog neudobnoga kostima.

Oduševio je u filmu ‘The Doors’ 1991. Kilmerova transformacija bila je zapanjujuća; ne samo da je fizički nalikovao na Jima Morrisona nego je i sam otpjevao sve pjesme u filmu | Foto: Profimedia

- Bila je borba za mene da izvučem izvedbu ispod odijela - priznao je kasnije, dodavši: “Moja uloga je bila samo da se pojavim i stanem gdje mi je rečeno”. Nije ponovio ulogu u nastavku, raskinuvši ugovor.

Kilmerova reputacija “teškog” suradnika pratila ga je kroz karijeru. Navodno je dolazio u sukobe s redateljima poput Michaela Apteda na snimanju “Thunderhearta” (1992.) i Joela Schumachera tijekom “Batman Forever”. John Frankenheimer, redatelj filma “The Island of Dr. Moreau” (1996.), bio je još izravniji: “Ne volim Vala Kilmera... Ne želim više nikada biti povezan s njim”. Kilmer se branio tvrdeći: “Kada me određeni ljudi kritiziraju da sam zahtjevan, mislim da je to pokriće za nešto što oni nisu dobro napravili.”

Nakon Batmana uslijedile su uloge u hvaljenom krimiću “Vrućina” (1995.) uz Roberta De Nira i Ala Pacina te “The Ghost and the Darkness” (1996.). Krajem devedesetih i početkom 2000-ih nanizao je nekoliko manje uspješnih filmova, no vratio se u formu ulogom izmučenog ovisnika u “The Salton Sea” (2002.), za koju je crpio inspiraciju iz tragične bratove smrti. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima kao što su “Alexander” (2004.), “Kiss Kiss Bang Bang” (2005.) te “MacGruber” (2010.).

Pratio ga je glas da je težak za suradnju | Foto: Profimedia

Nakon dijagnoze raka i pauze vratio se manjim ulogama u filmovima “Song to Song” (2017.) i “The Snowman” (2017.), gdje su mu glas zbog posljedica bolesti morali sinkronizirati. Njegova posljednja filmska uloga bila je emotivni povratak liku Icemana u megahitu “Top Gun: Maverick” (2022.). Unatoč zdravstvenim poteškoćama njegova kratka, ali snažna scena s Tomom Cruiseom dirnula je publiku diljem svijeta, a film je postigao ogroman uspjeh. Cruise je prije nekoliko godina komentirao njihovu suradnju pa rekao:

“Poznajem Vala desetljećima i kad se vratio da ponovno utjelovi taj lik... Toliko je snažan glumac da je odmah ponovno postao taj lik”.

Za obojicu je to bilo vrlo emotivno iskustvo, kao što je bilo i jako teško za Cruisea oprostiti se od starog prijatelja. Dok je promovirao novi film “Mission: Impossible - The Final Reckoning” u Las Vegasu, Cruise je zamolio za minutu šutnje za preminuloga kolegu. “Samo se prisjetite svih divnih trenutaka koje smo proveli s njim. Želim ti sve najbolje na sljedećem putovanju”, rekao je.

O suradnji s Kilmerom je nedavno pričao i Rade Šerbedžija, koji je s njim glumio u filmu “Svetac” (“The Saint”) iz 1997. godine. Za Fokus je Šerbedžija podijelio anegdotu.

- Tijekom cijelog snimanja Val nije htio razgovarati sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: ‘Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga’. I onda - posljednji kadar. Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko cijelog seta, zagrli me, podigne me u zrak i uzbuđeno kaže: ‘Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sustav rada je takav - ako si moj protivnik u filmu, ne smijem razgovarati s tobom niti te voljeti dok traje snimanje’ - ispričao je Šerbedžija prije nekoliko mjeseci.

Val Kilmer bio je u braku s engleskom glumicom Joanne Whalley od 1988. do 1996. godine. Upoznali su se na snimanju filma “Willow” (1988.) i zajedno dobili dvoje djece: kćer Mercedes (rođenu 1991.) i sina Jacka (rođenog 1995.). Oboje djece krenulo je glumačkim stopama svojih roditelja. Mercedes je glumila uz oca u filmu “Paydirt” i bila je producentica na dokumentarcu “Val”, dok je Jack također glumac i narator u spomenutom dokumentarcu, posuđujući glas ocu čiji je govor bio oštećen. Kilmer je često isticao da su mu djeca prioritet.

- Ne mogu biti odgovoran roditelj i biti uz njih samo tri ili četiri mjeseca godišnje - rekao je Kilmer 2012. Njegov ljubavni život bio je pod lupom javnosti, a povezivali su ga s brojnim poznatim damama, uključujući Cher, s kojom je ostao blizak prijatelj i koja mu je bila velika podrška tijekom bolesti. Iako je bila 14 godina starija od njega, bili su, kako je sama pjevačica rekla, “ludo zaljubljeni”.

Kći Mercedes i sin Jack krenuli su njegovim glumačkim stopama | Foto: Profimedia

- Nitko nije bio kao on - rekla je glazbena diva svojedobno. I Kilmer je o njoj pisao u svojim memoarima te istaknuo da ga je uspjela nasmijati čak i u najtežim trenucima. “Jednom kad ti Cher uđe u glavu i srce, nikad ne odlazi”, pisao je. Među njegovim partnericama bile su i Cindy Crawford, Daryl Hannah, kao i Angelina Jolie koju je upoznao na snimanju filma “Aleksandar Veliki”, neposredno prije njezine veze s Bradom Pittom. “Jedva sam čekao poljubiti Angie”, naveo je u memoarima te tvrdio da ga je upravo ona “spasila iz ledene peći samoće”.