Poslušajte nikad objavljenu Oliverovu snimku uz klavir...

Posljednje objavljena Oliverova pjesma nagrađena je Cesaricom za Hit ožujka, a tim nagrade uputio se u Split i saznao nikada do sad ispričanu priču i detalje oko nastanka pjesme. Priča pokazuje koliko je legendarni morski vuk bio jednostavan i velik, a također otkriva koliko su za ovu nagradu zaslužni njegova supruga Vesna, ali i vrhunski producent i sugovornik Eduard Botrić. Nikad objavljenu, originalnu Oliverovu verziju uz suhi vokal možete čuti u prvih tridesetak sekundi videa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Po Oliverovoj pjesmi je glazbena nagrada Cesarica dobila ime, opus koji je ostavio iza sebe hrvatska je kulturna baština, a njegova obitelj je tu baštinu obogatila s još jednom pjesmom koja je dočekana s oduševljenjem kod Oliverove publike, ali i svih štovatelja hrvatske glazbe.

Prema riječima sugovornika intervjua, pjesma 'Ne mogu ti reći' je snimljena u samo dva pokušaja, snimanje je trajalo prilično kratko, a Oliveru se više od vlastite izvedbe svidjela verzija koju mu je producent Eduard Botrić predložio. Neki od instrumenata su čak snimani u SAD-u, a svi glazbenici koji su sudjelovali uložili su velik trud.

- Oliver dođe, sjedne za klavir i kaže ‘upali mi ovo’. Odsvirao je tu neku svoju verziju da se smrzneš. Ja ga gledam, a kad njega čuješ nije ti jasno odakle dolazi sve to skupa. I kaže meni Oliver: 'Edo, ajmo mi ono tvoje, bolje je za pjesmu'. On je bio skroman, njemu je sve jasno - prisjetio se Botrić.

ARHIVA - Zagreb: 03.04.2007. do?ek svjetskih prvaka, hrvatskih vaterpolista | Foto: Marko Prpic/Vecernji list

Već u prvom kadru gledatelji mogu vidjeti rukom napisan tekst koji datira 23.4.2015. godine, a s kojega je Oliver Dragojević čitao na dan snimanja u studiju. Producent i aranžer pjesme Eduard Botrić pokazao je kako izgleda studio u kojemu je nastala pjesma i otkrio do sada nepoznate, ali iznimno zanimljive detalje o njezinu nastanku.

- Naježili smo se kad nam je Edo pustio Oliverovu verziju i pričao anegdote sa snimanja. Dobili smo dojam da je producent Botrić s lakoćom napravio aranžman za ovakav hit što dokazuje da se u malom studiju uz veliki talent i znanje može postići puno. Zahvaljujemo mu što nam je izašao u susret i ispričao važnu priču - rekli su iz tima nagrade Cesarica.

Priča o pjesmi počinje prije 10 godina, a snimljena je nešto kasnije. Zahvaljujući Oliverovoj supruzi i obitelji sada je, uz ostatak pjesama koje će se naći na albumu, mogu čuti svi oni koji su voljeli Olivera i njegovu glazbu.

Split: 07.12.1947. ro?en poznati hrvatski glazbenik Oliver Dragojevi? | Foto: Petar Galebov

- Vesna Dragojević, njegova supruga, šalje mi poruku, ali ne na messenger nego mi piše na Facebook zidu. 'Edo je li ona pisma još u tebe?'. Ja govorim ovo se ne smije ovako, brzo skinem to s fejsa i pošaljem joj poruku, razmijenimo brojeve i Vesna kaže da bi voljela da pjesma izađe. Kažem naravno, to će ostati ili u škafetinu ili će biti objavljeno uz vaše dopuštenje. Vesna je možda i najveći okidač zašto je on tu pjesmu i uzeo. Kad bih je sreo u gradu rekla je 'Ja mu nisam sugerirala za puno pjesama već za dvije u životu, a ovo je treća' - prepričava Edo kako je došlo do nedavne objave najavne pjesme albuma 'Dolaziš'.

Najava albuma 'Dolaziš' je dodatno oduševila Oliverovu publiku. Prvu pjesmu koju je publika mogla čuti autorski potpisuje Matko Šimac, a spot 'Ne mogu ti reći' broji više od milijun i 800 tisuća pregleda, 330 tisuća Spotify streamova, našla se i u YouTube trendingu, a može se čuti i na svim radijskim postajama. Na novom albumu 'Dolaziš', čiju objavu iščekuje čitava regija, naći će se 12 neobjavljenih pjesama koje je Oliverova obitelj pripremala uz pomoć suradnika i prijatelja.

Split: 07.12.1947. ro?en poznati hrvatski glazbenik Oliver Dragojevi? | Foto: Vanja Zubcic/Vecernji list