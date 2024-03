Oliver Dragojević mogao bi dobiti kip u svojoj Veloj Luci

Legendarni pjevač Oliver Dragojević mogao bi u svojoj rodnoj Veloj Luci dobiti spomenik koji su izradili poznati akademski kipari i supružnici Izvor Oreb i Emilija Karlavaris. Kip trenutno i dalje čeka u njihovom ateljeu, a o tome kada bi mogao ugledati svjetlo dana, progovorili su umjetnici.

- Ja sam rođen u Veloj Luci, ajmo reći kao i Oliver. Ta ulica gdje smo mi živjeli, on je prolazio tom ulicom, mi smo ga poznavali, i on je pjevao moje pjesme, kasnije je snimio moje pjesme. To su pjesme Moja Emilija i Jo da mi je. To je zadnja skladba od Zdenka Runjića koje je Oliver snimio odnosno pjevao - rekao je Oreb.

Foto: Petar Glebov/24sata

Skulptura prikazuje Olivera s gitarom u ruci, a umjetnica je otkrila kako je započelo njegovo stvaranje.

- Počeli smo sa skicama manjim, pa većim, to je trajalo dok smo ušli u karakter njegov, dok smo našli njega kao znak, kao simbol, što je Izvor rekao da mora biti i trubadur, i pjesnik i ribar, odnosno morski vuk iz Vele Luke - kaže Emilija.

Foto: InMagazin/NovaTV

Izrada kipa trajala je čak dvije godine.

- Ono što njega krasi, to je njegova jednostavnost. Biti jednostavan, to znači biti velik, a velik to znači biti jednostavan. Njegovu veličinu nitko nije nadmašio. Mi samo mu možemo reći hvala. Ako je skulptura doprinos, ako je kip doprinos onda je to još uvijek premalo koliko je taj čovjek zaslužio - dodaje Emilija.