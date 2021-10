Švedska kultna grupa Abba objavila je treću pjesmu sa svog dugo očekivanog novog albuma "Voyage". "Just A Notion" je u petak ujutro bio dostupan na Spotifyju i Youtubeu i donosi klasični zvuk Abbe iz 1970-ih.

To nije slučajno, jer pjesma je zapravo iz velike ere pop grupe - prvi put je snimljena davne 1978., ali su je tada odbacili Agnetha, Bjorn, Benny i Anni-Frid.

Za novi album sada je ponovno izvučena iz naftalina. Objavljivanje pjesme "Just A Notion" slijedi pjesme "I Still Have Faith in You" i "Don't Shut Me Down", koje je Abba predstavila početkom rujna - radi se o prvoj novoj Abbinoj glazbi u gotovo 40 godina.

Najavljujući novi album grupa s krajnjeg sjevera najavila je i nastup s virtualnim predstavljanjem vlastitih likova, takozvanim Abbatrima, u Londonu, kao i novi album "Voyage".

Album kreće u prodaju 5. studenog i sadržavat će ukupno 10 pjesama, uključujući tri do sada objavljene. "Don't Shut Me Down" već je preslušan više od 25 milijuna puta na Spotifyju, "I Still Have Faith in You" više od 15 milijuna puta.

Svjetski hitovi poput "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme!" i "Mamma Mia" sada imaju deveteroznamenkasti broj slušatelja na platformama za streaming.