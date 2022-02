Na drugom programu Hrvatskog radija u 14 sati predstavit će se sve pjesme s ovogodišnje Dore. Moći ćemo čuti Milu Elegović, Ellu Orešković, Marka Bošnjaka, Jessicu Atlić McColgan, Zdenku Kovačiček, Tinu Vukov, Elis Lovrić, Erika Vidovića te mnoge druge. O pobjedniku Dore odlučiti će žiri i publika, a pobjednička pjesma predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Torinu.

Poslušajte ih OVDJE.

Prethodno je objavljen i popis natjecatelja i skladbi, a oni su redom:

1. LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

2. FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

3. MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

4. MY NEXT MISTAKE - JESSA

5. STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIČEK.

6. HIDEOUT - TINA VUKOV

7. MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

8. HERE FOR LOVE - BERNARDA

9. I FOUND YOU - ERIC VIDOVIĆ

10. IN THE DARKNESS - ToMa

11. NO WAR - ELIS LOVRIĆ

12. IF YOU WALK AWAY – ELLA

Ovogodišnji hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije vodit će iskusni HRT-ov voditelj Duško Ćurlić, pjevačica i hrvatska predstavnica 2018. godine Franka Batelić te mlada glumica varaždinskog HNK, Elizabeta Brodić.