Poslušajte sve pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori!

Nakon jednog odustajanja i jedne diskvalifikacije, u četvrtak su objavljene sve pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori te koje imaju priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu.

Iako je sam popis izvođača i pjesama objavljen još prošlog mjeseca, izvođači LSQ feat. Lara su odustali od natjecanja, a priliku je dobila prva rezerva, bend Swingers. A zatim je ovih dana HRT objavio i da su diskvalificirali Natalie Balmix. Kako su tada naveli, pjesma 'Život ide dalje', koja je prošla na natječaju, je 'glazbeno i tekstualno izmijenjena više od 50 posto'. Umjesto nje je u natjecanje ušla druga rezerva, glazbenik Fenksta.

No Natalie se oglasila u srijedu oko svega i poručila da će se žaliti na odluku HRT-a.

- Moj pravni tim pročitao je pravilnik i nigdje nije pronašao nikakav postotak koji bi odlučio da li je pjesma previše promijenjena. Pjesmu smo dorađivali kako bi bila što kvalitetnija i napravila što bolji plasman na ovogodišnjoj Dori i potencijalno na Euroviziji. Ljubi vas i voli vaša Žigica - stoji u izjavi.

U nastavku poslušajte sve pjesme koje će se natjecati na Dori 2025. godine:

Ananda – Lies Lay Cold (Ananda Đuranović, Andreas Björkman, Jonas Ekdahl

EoT – Bye, Bye, Bye (Maja Kolarić, Boris Kolarić, Goran Glavač)

Fenksta – Ekstra (Fenksta, Bill Cole)

Filomena – Strong (Filomena Puljiz, Domagoj Perišić)

Irma – Enigma (Ananda Đuranović, Andreas Björkman)

IVXN – Monopol (Ananda Đuranović, Ivan Milić, Andreas Björkman, Jonas Ekdahl)

Jelena Radan – SALUT! (Anita Valo, Meri Jaman, Robster Martin, Matej Zec)

laurakojapjeva – NPC (Laura Sučec, Matej Magdić)

LELEK – The Soul of my Soul (Filip Lacković, Tomislav Roso)

Luka Nižetić – Južina (Luka Nižetić)

Magazin – AaAaA (Tonči Huljić, Ivan Huljić)

Marin Jurić Čivro – Gorjelo je (Ivan Dečak)

Marko Bošnjak – Poison Cake (Emma Gale, Ben Pyne, Bas Wissink, Filip Majdak, Marko Bošnjak)

Marko Škugor – Šta da Boga molim ja (Marko Škugor, Hrvoje Domazet)

Marko Tolja – Through the Dark (Marko Tolja, Mia Dimšić, Ivan Popeskić)

Martha May – Running to the Light (Marta Ivić, Cormac Todd, Matteo Depares)

Matt Shaft – Welcome to the Circus (Matej Magdić, Laura Sučec)

Natalli – Dom si srcu mom (Marija Mirković, Alka Vuica, Hrvoje Domazet)

NIPPLEPEOPLE – Znak (Nipplepeople)

Ogenj – Daj, daj (Tomislav Mihac Kovačic, Neven Žnidar, Petar Šimčić, Leonardo Ivačić, Benjamin Fabić, Andrija Bricelj)

Petar Brkljačić – Kraj (Ivona Zgrabljić, Petar Brkljačić, Hrvoje Domazet)

Supersonic Trio – Animal (Leo Anđelković, Luka Banić, Mario Huljev)

Swingers – Full Cool (Robert Mareković)

Teenah – Aurora (Ylva Persson, Linda Persson, John Matthews, Silvia Steiner, Charlie Mason, Siniša Reljić – Simba)