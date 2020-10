Poslužio tri glavna jela, za trud dobio kritike: 'Baš je pretjerao'

<p>Premda je današnji natjecatelj iz Varaždina, nije kuhao ondje nego je ekipu „Večere za 5 na selu“ ugostio na svom šumskom imanju uz Dravu. Za njih je pripremio zanimljiv jelovnik koji se sastojao od predjela Se domaće, glavnog jela Šveđani buju došli i deserta Mamica su pekli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>I dok su se dame divile putu do Antuna i razgovarale o današnjem domaćinu, on je postavljao stol. „Mislim da uživa u našemu društvu“, rekla je Sonja, a s njom su se složile i ostale natjecateljice. Antun ih je dočekao s aperitivom - rakijom od višnje, kruške, breskve te likerom od masline. „Nisam još pila liker od masline i htjela sam to probati jer volim nove stvari“, rekla je Nikolina.</p><p>Ubrzo su počeli s večerom - predjelom koje se sastojalo od tri vrste kobasica, domaćeg sira i vrhnja, umaka od hrena i jabuka. „Odlične su kobasice, ali ne bih to stavila za predjelo“, rekla je Sonja, a Karmen je tražila recept. „Predjelo mi je bilo odlično“, rekla je Nikolina.</p><p>Za idući slijed Antun je poslužio čak tri glavna jela; piletinu u gorgonzoli, lungić u pikantnom umaku sa špeclama te domaće kobasice s krumpirom, objašnjavajući svojim gošćama da im je želio pripremiti pravi švedski stol. „Stvarno je pretjerao, ne znam otkud početi“, čudila se Nikolina s ostatkom ekipe, a domaćin im je govorio da uzmu od svega pomalo. „Koliko je bilo svega na stolu, još su mogli i Šveđani doći“, šalila se Sonja, a Karmen nema nikakvu zamjerku na glavno jelo zato što joj je baš sve bilo fino.</p><p>Na kraju je domaćin poslužio palačinke s narančinim sokom i dva domaća pekmeza - od borovnice te lješnjaka i čokolade. Karmen nije bila oduševljena izborom deserta, no Nikolini je bio super. „Palačinke mi mogu biti predjelo, glavno jelo i desert“, komentirala je. „Probala sam da mogu ocijeniti, ali nisam obožavateljica palačinki“, rekla je Gordana i naposljetku zaključila da su fine. Večer je uljepšao mladić na gitari i djevojka koja je pjevala.</p><p>Zanimljiva večera došla je svom kraju, a Sonja se odlučila za ocjenu sedam zato što joj je bilo previše svega pa je ispalo prekomplicirano. Gordana je dala ocjenu deset zbog dobrodošlice i dobre atmosfere, Karmen je dala devetku zato što ne voli palačinke, a Nikolina je dala desetku jer joj je sve bilo savršeno.</p>