O Sonji (33) i Josipu (65) svi pričaju: 'Kad se doselila k meni, nije mi znala ni juhu skuhati...'

Za Josipa se 2017. pisalo kako je vodio zločinačku organizaciju. Počinio je 16 kaznenih djela otmice, iznude, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, pisalo je Međimurje.hr

<p>Nakon što su se <strong>Sonja </strong>(33) i njezin suprug<strong> Josip Lončarić </strong>(65) pojavili ovog tjedna u 'Večeri za 5 na selu', javnost ne prestaje pričati o njima. Sve je privukla ljubavna priča para s velikom razlikom u godinama. Neki ih gledatelji zbog toga osuđuju, a drugi komentiraju kako ljubav ne poznaje godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5'</strong></p><p>- Ljubav kad se dogodi, godine su samo broj. Shvatite to već jednom. Ljubav nije nikada između tijela, nego između duša. A duše ne poznaju nikakve granice - napisala je gledateljica.</p><p>Sonja dolazi iz mjesta Praporčan pokraj Čakovca i radi kao ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe. Za sebe kaže da je pozitivna i vedra, voli zabavu i druženje pa je to i jedan od razloga što se prijavila u show. Premda puno radi, uvijek nađe vremena za svoj omiljeni hobi - pečenje kolača. Najčešće kuha tjestenine i međimursku gibanicu, a preferira mediteransku kuhinju.</p><p>Živi sa suprugom Josipom i kćerkom <strong>Rebekom </strong>(14). Par je u braku 16 godina, a vezu su započeli kada je Sonja imala 17 godina. Ubrzo su počeli i živjeti skupa. Kaže kako je suprug voli razveseliti s dobrom večerom te da odlično kuha. Od njega je naučila i kuhati jer je došla mlada za snahu. </p><p>- Bilo je teških vremena jer je među nama velika razlika u godinama, ali našli smo se. U nekom periodu mog života trebala mi je potpora i neka stalna čvrsta osoba. To sam sve našla u Josipu. Pokraj mene žive moj tata i njegova žena tako da imam veliku potporu i to mi jako puno znači - ispričala je Sonja za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3904062/domacica-sonja-otkrila-kako-je-pocela-veza-nje-i-32-godine-starijeg-supruga-poceli-smo-zivjeti-skupa-kad-sam-imala-17-godina/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Tijekom pripreme večere za svoje goste, Sonja je u pomoć pozvala supruga. Osim što joj je pomogao oko pripreme jela, Josip je ispričao i kako je izgledao prvi ručak koji je skuhala u njihovom zajedničkom domu. </p><p>- Sonja se doselila k meni. Rekla je da zna kuhati, a zeznula je i juhu. Kažem daj mi juhu kad ono - šeflja može stajati okomito unutra. Previše je rezanaca stavila unutra - ispričao je, a Sonja se od srca nasmijala te otkrila kako joj je to bila prva juha koju je skuhala u životu.</p><p>Za Josipa se 2017. pisalo kako je vodio zločinačku organizaciju. Počinio je 16 kaznenih djela otmice, iznude, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, pisalo je <a href="https://medjimurje.hr/aktualno/crna-kronika/tuziteljstvo-josip-loncaric-vodio-je-zlocinacku-organizaciju0-28248/" target="_blank">Međimurje.hr</a>. </p><p>'Županijsko odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je žalbu protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu kojim je ukinut istražni zatvor Josipu Lončariću iz Praporčana. Podsjetimo, Lončarića, zvanog Karington, traži Italija. Izdan je europski uhidbeni nalog radi izvršenja kazne zatvora od 11 godina i osam mjeseci, prenosilo je Međimurje.hr prije tri godine. </p>