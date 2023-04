Postala plavuša, kolege je nisu prepoznali: Jedna od najljepših naših voditeljica ima novi imidž

Osim po ugodnom glasu, voditeljica HRT-ovih Vijesti iz kulture Antonia Ćosić poznata je i po bujnoj, dugoj kosi. Lijepa Zagrepčanka ovog se proljeća odlučila na promjenu te je od brinete postala plavuša, a s novim lookom pred kamerama se pojavila u petak.

- Cijeli život imam više-manje istu frizuru, uvijek je to duga kosa, bez pramenova ili boja, i to ravno odrezana. I ovog proljeća me nešto prebacilo da eksperimentiram i s modnim stilom i s frizurom! Otkud ideja ni sama ne znam, ali sam frizera smorila fotografijama kultne glumice Brigitte Bardot. Iako frizeri inače vole eksperimente, Ivan Pervan čuva moju kosu i uvijek pazi da je zdrava pa sam ga čak morala nagovarati jer zna moj tempo posla i da nemam vremena za puno brige o kosi. Međutim, jedna fotografija Brigitte sa šiškama ga je slomila. Doduše, prijetio mi je da moram redovito koristiti maske za kosu jer blajh je ipak blajh - smije se Antonia.

- Uvijek lijepa, sada si još mlađa - pohvalili su Antoniju njezini virtualni prijatelji.

- Prvi put sam plavuša, zapravo prvi put sam radila ikakav veći zahvat na kosi i meni je super, jedva čekam čuti što misle ostali, iako su svi bili toliko protiv da su moji prijatelji skoro napisali peticiju da ništa ne diram s kosom - kroz smijeh će voditeljica.

Foto: Privatna fotografija

S novom se bojom kose kaže osjeća sjajno! A promjenom je ponajviše iznenadila svoje kolege na Prisavlju koji umalo pa je nisu prepoznali.

Foto: Privatna fotografija

- Najsmješnije kad netko uđe u redakciju ili me vidi na hodniku pa me pozdravi i tek kad uzvratim pozdrav, shvate koga su pozdravili pa bude 'Antonia, ma jesi to ti!?'. Jedan sugovornik na performansu pisanja poezije na aerodromu je rekao da me po glasu prepoznao, ali mislim da je to zato što nas kamera stvarno prikaže drugačijima no što jesmo. Ja sam sebi apsolutno ista, odmah sam se privikla, a sad preostaje može li plava boja izbiti štrebericu iz cipela pa možda napokon doznam zabavljaju li se plavuše bolje - zaključila je Antonia koja slovi za jednu od najljepših domaćih voditeljica.

