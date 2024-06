Postale viralne preko noći! Ove Splićanke nasmijavaju sve: 'Je li ti viruješ meni ili svojim očima?'

Hrvatska ima novu TikTok senzaciju, a radi se o dvije mlade Splićanke. Njihov profil zove se nebionnikad i trenutno imaju više od 28 tisuća pratitelja. Na samom profilu pričaju priče o dečkima, ali na splitski način pa sve završavaju s rečenicom: 'Ma, ne bi on nikad'.

- Rekla sam mu jučer, ono: 'Šta me lažeš više, vidila sam te s drugom ženskom u gradu', a on meni na to: 'Je li ti viruješ meni ili svojim očima? - priča jedna od Splićanki drugoj dok sjede na kavi u jednom videu.

- Šta je onda bilo? - upitala ju je prijateljica.

- A ništa, šta će bit, kupila sam dioptrijske naočale, očito nisam dobro vidila - nastavlja.

- Ma e! Ne bi on nikad - zaključe obje.

Taj videozapis im je najgledaniji na profilu i broji više od 1,4 milijuna pregleda.

'Baš ste unikatne, nastavite snimati', 'Cure, vi ste hit', 'Ovo se meni dogodilo, skoro pa isto', samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Nove viralne zvijezde trenutno imaju 13 videozapisa, među kojima su dva koji imaju više od milijun pregleda.

- Znači jučer smo se trebali naći i rekao mi je da ne može jer mu mama slavi rođendan, a ja znam da mu je mama Strijelac - kaže jedna djevojka.

- Dobro, možda tad neki ljudi nisu mogli doć pa ga sad slavi na po godine - dodaje druga djevojka, a prva sretno uzvikne 'da je to to'.