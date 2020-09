Prvotni plan je bio ponijeti laptop kako bi na vjen\u010danju pustio video koji je trebao prikazati tijek njihove ljubavi, no organizatori vjen\u010danja su imali problema s pu\u0161tanjem snimke.\u00a0

Postao hit: Mladoženja je ponio laptop na vjenčanje, igrao igrice

<p>YouTube zvijezda <strong>Burak</strong> iz Turske postao je hit na internetu. Podijelio je fotografiju s vjenčanja koja je uistinu neobična. Turčin je na ceremoniju ponio laptop i zaigrao videoigricu Football Manager. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana se udala za 53 godine starijeg Milojka</strong></p><p>Dok je njegova novopečena supruga sjedila sa strane, on je u igrici trenirao svoju nogometnu momčad. Zatim je odigrao dvije utakmice i rekao kako je sve bila šala. </p><p>- Mladenka bi mi razbila laptop da se nisam šalio - rekao je mladoženja za SPORTbible. </p><p>Prvotni plan je bio ponijeti laptop kako bi na vjenčanju pustio video koji je trebao prikazati tijek njihove ljubavi, no organizatori vjenčanja su imali problema s puštanjem snimke. </p><p>- Stalno su nam se ispričavali i govorili da malo pričekamo pa sam u međuvremenu odlučio zaigrati - kaže Turčin. </p><p>Napominje kako u slobodno vrijeme zaista voli igrati igrice te da mladenki to ne smeta sve dok ima slobodnog vremena za nju.</p><p>- Bilo bi teško da je drugačije jer svaki dan igram minimalno tri do četiri sata, a vikendima i do sedam sati - rekao je. </p>